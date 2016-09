Italicum, c'è il testo della maggioranza Si votano le mozioni alla Camera

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Si resta sul vago. Discutere sì ma con calma. Un movimento in surplace, una tattica dilatoria. Si temporeggia dalle parti di Montecitorio. In ballo ci sono i cardini della nuova legge elettorale. Quell'Italicum che avrebbe dovuto mandare in pensione il Porcellum e il suo figliastro, il Consultellum, così come modificato dalla Consulta. C'è poi chi accosta la riforma elettorale al referendum del prossimo ottobre sul nuovo Senato e, in questo spazio, maggioranza e minoranza se le danno giù di santa ragione. Ciò che non convince della nuova legge elettorale è il meccanismo del ballottaggio, l'abnorme premio di maggioranza attraverso il quale si realizza il "premierato assoluto" e un cambiamento sostanziale della forma di governo parlamentare, come esplicitamente riconosciuto dal professor Roberto D'Alimonte.





La mozione di maggioranza E' pronto il testo della mozione di maggioranza che Montecitorio voterà nel pomeriggio insieme alle altre mozioni sull'Italicum. "La Camera si impegna ad avviare nelle sedi competenti una discussione sulla legge 6 maggio 2015 n.52, al fine di consentire ai diversi gruppi parlamentari di esplicitare le proprie eventuali proposte di modifica della legge elettorale attualmente vigente, e a valutare la possibile convergenza sulle suddette proposte". Insomma tutto da rifare. E in fondo Matteo Renzi lo aveva ammesso esplicitamente anche ieri: "Cambiamo l’Italicum, totalmente disponibili". Come potrebbe cambiare è presto per dirlo. "Prima dicano la loro le opposizioni, dice il premier, aspettiamo che ci siano tutte le posizioni in campo e poi faremo le modifiche necessarie". Lo ha già fatto il Movimento 5 Stelle, ora aspettiamo Berlusconi e Salvini".





Le reazioni E arriviamo così a questa mattina. All'intervento di Sinistra Italiana, la prima a presentare una mozione e a considertare incostituzionale l'Italicum. Si riunirà per valutare un atteggiamento comune al momento del voto. Prevale l'orientamento a uscire dall'Aula. L'ex capogruppo Roberto Speranza usa l'arma dell'ironia e attacca la maggioranza: "Bel testo, no?". Per la Sinistra italiana il documento del governo è "imbarazzante". "Viene svelata la manfrina del presidente del Consiglio", osserva Alfredo D'Attorre. La Lega intanto definisce "ridicolo" il testo del Pd: "Voteremo contro". La mozione della maggioranza sull'Italicum è una divertente presa in giro anche per la minoranza dem.

La mozione della maggioranza su #Italicum è divertente presa in giro. Credo che "tutta l'Europa ce la invidierà presto" #frasimemorabili — Miguel Gotor (@GotorMiguel) 21 settembre 2016



Così in un tweet il senatore bersaniano Miguel Gotor. "Aria fritta. Non la votiamo". La minoranza del Pd è nettamente critica. Spiegano che il testo non risponde alle loro richieste. "Noi chiedevamo che si facesse una cosa seria. Che ci fossero impegni precisi, a partire dai riferimenti temporali. Non a caso non ci siamo limitati alle critiche verbali, ma abbiamo depositato una nostra proposta di legge sul mattarelum 2.0". La minoranza dem chiede inoltre "che si faccia una valutazione della legge elettorale anche da parte del governo, visto che sul testo dell'Italicum, è stata posta la questione di fiducia. E poi che si amplino i riferimenti politici per modificare la legge. Se il Pd fa la legge con Alfano, cosa bisogna dedurne? Politicamente Alfano non è un nostro alleato", spiegano i bersaniani. Insomma le reazioni che arrivano dalla minoranza del Pd sono tutt'altro che positive. Anche Pier Luigi Bersani critica la mossa di Renzi: "Prima diceva che l'Italicum era una legge perfetta, ora che si può migliorare. Si decida, ammetta che ha fatto un errore, si apra un confronto vero". E attacca: "A tutto c'è un limite, voglio ricordare che le volpi finiscono in pellicceria...". Come dire che troppa furbizia può diventare un boomerang.

