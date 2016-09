Dalla Parete Bianca al Corno Fava Ecco i pezzi di Paese che spariranno

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Ecco alcune delle 132 nominazioni che compaiono nell’allegato B del documento sottoscritto nel luglio 2013 dall’allora ministro degli Affari Regionali Graziano Delrio e il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Luis Durnwalder. È l’esempio di come potrebbe cambiare la toponomastica in Alto Adige. In alcuni casi sopravviverà solo il nome tedesco, nella maggior parte invece sarà salvata solo la parte generica del nome italiano: Monte, Lago, sentiero e così via. Oltre al danno, anche la beffa...



Aglsalm (Malga)

Altfasstal (Valle di Altafossa)

Angerer Alm (Malga)

Annaberg (Monte Sant'Anna)

Annabergweg (sentiero Monte Sant’Anna)

Astjoch (Cima Lasta)

Ausser Alplahner (Lago Trenta)

Bad Maistatt (bagni Pian di Maia)

Barentalspitz (Cima Valperna)

Bildstockeljoch (Forcella del Santo)

Blankenstein (Sasso Planca)

Brandiswaalweg (Roggia Brandis)

Brunnenburgsteig (Sentiero Castel Fontana)

Durreck Hoenweg (Altavia Cima Durra)

Fallungscherte (Forcella di Vallunga)

Fallungspitz (Cima di Vallunga)

Finailsee (Lago di Finale)

Flasaser Rundweg (Sentiero Panoramico Valas)

Foellakopf (Cima di Vella)

Furgglauer Scharte (Forcella Forcolana)

Gfrillner Alm (Malga di Caprile)

Gissmanner Nock (Belvedere)

Glittnersee (Lago di Riina)

Goflaner Alm (Malga Covelano)

Golfen (Monte Calvo)

Grauner Alm (Malga di Curon)

Grauner Berg (Monte di Curon)

Grosses Tor (Forcella Grande Porta)

Grosshorn (Corno Grande)

Gruensee (Lago Verde)

Gsieser Toerl (Forcella di Casies)

Heilggeist-Joechl (Forcella Santo Spirito)

Hirzer (Punta (o Monte) Cervina)

Hirzehuette (Rifugio Cervina)

Hochhorn (Corno Alto)

Hochwart (Guardia Alta di Naturno)

Hochwart (Guardia Alta)

Hofalm (Malga)

Hohe Kreuzspitze (Punta Altacroce)

Ilmspitz (cima degli Olmi)

Jenesinger Joechl-Alm (Malga Giogo San Genesio)

Kapaiern (Capaia)

Klaussee (Lago Chiusetta)

Kleiner Schwarzsee (Lago Nero Piccolo)

Kleiners Tor (La Portella)

Koepfplatte (La Lasta)

Kompfosscharte (Forcella Campofosso)

Kortscher Alm (Malga di Corces)

Kortscher See (Lago di Corces)

Kreuzjoch (Passo della Croce)

Kreuzspitz (Monte Croce)

Kuehwiesen-Kopf (Monte Prà della Vacca)

Laastscher Alm (Malga di Laudes)

Labeseben (Malga Labeseben)

Langfenn (Lavena)

Laperdurscharte (Forcella di Slapadures)

Lappacher Joecjel (Forcella di Lappago)

Laureiner Alm (Malga di Lauregno)

Lorenzischerte (Forcella di San Lorenzo)

Marchkinkele (Cornetto di confine)

Matscher Alm (Malga di Mazia)

Mittagsscharte (Forcella Mezdì)

Muehlwalder Joechl (Giogo di Selva)

Naturnser Alm (Malga di Naturno)

Neurateis (Ratisio nuovo)

Pelistein (Il Sasso)

Pfannhorn (Corno Fava)

Pfurnsee (Lago del Forno)

Planeiler Alm (Malga di Planol)

Planailscharte (Forcella di Planol)

Plawenner Alm (Malga di Piavenna)

Portjoch (Forcella di Porto)

Puntleider See (Lago di Pontelletto)

Putzenhoele (Cime di Pozzo)

Rammelstein (Montone)

Ratschinger Kreuz (Cima Croce di Racines)

Ratschinger Scharte (Forcella di Racines)

Rauchkofel (Monte Fumo)

Rescher Alm (Malga di Resia)

Rifair (Rivara)

Rodenecker-Lusner Alm (Malga di Luson-Rodengo)

Ruine Rafenstein (Castel Sarentino)

Rundweeg Altfasstal (sentiero panoramico Val Altafossa)

Saltausjoch (Forcella Saltusio)

Sarlsattel (Forcella Serla)

Schlanderser Alm (Malga di Silandro)

Schlanderserberg (Monte di Silandro)

Schleiser Alm (Malga di Clusio)

Schliniger Alm (Malga Slingia)

Schlinigpass (Passo Slingia)

Schloss Auer (Castel d’Ora)

Schloss Hocheppan (Castel d’Appiano)

Schloss Matsch (Castel Mazia)

Schloss Matschatsch (Castel di Masaccio)

Schloss Uttenheim (Castel Villa Ottone)

Schusseljoch (Passo della Chiave)

Schonau (Belprato)

Schoene Aussicht (Bella Vista)

Schwarzewand (Coda Nera)

Scwarzenbach (Rio Nero)

Schwarzsee (Lago Nero)

Seefaldsee (Lago Campolago)

Suisridl (Passo Sues)

Tablander Alm (Malga Tablà)

Taisner Alm (Malga di Tesido)

Taistner Hinteralm (Malga di Tesido di dentro)

Talstation Tarscher Alm (Stazione a valle Monte Cavallo)

Tarscher Alm (Malga di Tarres)

Tarscher Pass (Forcella di Tarres)

