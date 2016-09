Salvini-Parisi, la staffetta di Silvio

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Ieri sera la cena ad Arcore con Matteo Salvini, in settimana l’incontro con Stefano Parisi, presumibilmente a Roma. Nell’avvicinarsi dell’ottantesimo compleanno, il prossimo 29 settembre, Silvio Berlusconi sta pian piano riportando la sua attività politica agli standard abituali e ieri ha cominciato a fare i conti con tutto quanto avvenuto nel centrodestra nel week end appena trascorso. Berlusconi, infatti, ha ricevuto ad Arcore Salvini dopo che quest’ultimo, a Pontida, aveva lanciato una sorta di ultimatum a Forza Italia, spinta a uscire dall’ambiguità per spostarsi sulle posizioni della Lega, in particolare sull’Europa. L’incontro è terminato solo a tarda notte e avrebbe dato un esito interlocutorio, dato che Berlusconi non ha alcuna intenzione di rompere con Salvini ma non vuole neanche portare il partito sulle posizioni «lepeniste» del Carroccio. Nel pomeriggio il Cav aveva parlato al telefono con Stefano Parisi invitandolo ad andare avanti nel suo progetto e aggiornandosi per un incontro a Roma nei prossimi giorni. Parisi, soddisfatto dell’esito della convention, deve però ancora fare i conti con l’ostilità dei big di Forza Italia. Ieri sera a Porta a Porta, in particolare, erano presenti i tre governatori del Nord Roberto Maroni (Lombardia), Luca Zaia (Veneto) e Giovanni Toti (Liguria). Quest’ultimo, in particolare, ha rilanciato l’idea di una lista unica del centrodestra alle Politiche. Ipotesi che al momento è contestata da Parisi ma, al tempo stesso, vede lo scetticismo dei leghisti, gelosi della loro identità.

Car. Sol.