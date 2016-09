Raggi e Appendino alla corte di Beppe 

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Quando si tratta di fare squadra con Beppe, Virginia c’è. Non importa se con o senza la fascia tricolore di sindaco di Roma Capitale. L’obiettivo primario è il MoVimento. Così il primo cittadino anche ieri ha scritto un post (vale a dire un messaggio scritto, per chi - come decine di migliaia di romani - ignora i social) sul blog di Beppe Grillo. Un po’ come le "signorine buonasera" di una volta ha annunciato la grande manifestazione nazionale per «L’Italia a 5 Stelle» del 24 e del 25 settembre a Palermo: «Sarà l’occasione per rivederci tutti, da tutta Italia. Abbiamo bisogno di stare insieme - scrive la Raggi - abbiamo bisogno di vedere quanti siamo e abbiamo bisogno di fargli vedere quanti siamo. Siamo sotto attacco tutti i giorni, stiamo effettivamente iniziando a dare fastidio. Facciamogli vedere che ci siamo». Poi l’appello: «Ricordatevi il MoVimento non riceve finanziamenti pubblici o rimborsi elettorali, quindi aspettiamo le vostre microdonazioni. Ci vediamo presto», conclude il sindaco di Roma Capitale. Nessun attacco, per carità, ma lo avessero fatto altri siamo sicuri si sarebbe scatenato l’intero popolo dei webeti 5 Stelle. Confondere il ruolo istituzionale con quello politico può essere infatti pericolosissimo per la stessa Raggi, ancora al bivio ad esempio sulle Olimpiadi. Ancora ieri il presidente del COni Giovanni Malagò ha ribadito la necessità di un incontro nel merito con il primo cittadino per poi commentare, a precisa domanda: «Chi decide tra la Raggi e Grillo? Mi auguro il buonsenso». Un confine sottilissimo quello che passa tra la responsabilità verso i cittadini e quella verso il leader del proprio partito. Un confine "sconfinato" persino dalla ben più decisa Chiara Appendino. Il sindaco di Torino infatti aveva disdetto un inconto con i cittadini «causa febbre». Peccato però abbia poi incontrato Beppe Grillo nel Palazzo comunale. Circostanza che ha sollevato non poche critiche, e qualche delusione, tra i cittadini, al punto tale che in serata sono arrivate le scuse della stessa Appendino. Una «bazzecola» rispetto ai nodi ben più cruciali di Roma Capitale, ancora senza assessore al Bilancio e ancora senza una strada dritta e illuminata dove indirizzare un’amministrazione, ad oggi, ancora allo sbaraglio. Oggi si riunisce per la prima volta dalla pausa estiva l’Assemblea capitolina, l’annuncio viene dato con enfasi. Nonostante la seduta sia stata indetta solo tre ore, dalle 15 alle 18 e abbia all’ordine del giorno praticamente solo la variante al Bialancio per chiduere l’iter dei 18 milioni dati all’Atac due mesi fa per evitarne il collasso. È prevista persino la presenza del sindaco Raggi. Indiscrezioni però farebbero slittare ancora l’annuncio della nomina del nuovo assessore al Bilancio, ammesso che il sindaco firmi la revoca dei due precedenti che pare per un ritardo "tecnico" ancora non si sia formalizzata. Di fatto si ha la sensazione nell’era grillina che si vivano due realtà, quella «reale» e quella «virtuale». Quella di una città, Roma, ancora ferma al palo a quasi cento giorni dalle elezioni e quella raccontata dai protagonisti in messaggi e video in solitaria. Senza la possibilità di un confronto. E ancora ieri sera, a conclusione della giornata è lo stesso grillo a «comparire» in un video sul suo blog: «Abbiamo dei sindaci straordinari. Abbiamo tutte le carte in regola per rnedere possibile l’impossibile». E noi attendiamo fiduciosi.

Susanna Novelli