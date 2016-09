Marini premiato per i meriti nell’oftalmologia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Nel 1993 veniva modificata la legge che da 15 anni vietava in Italia il trapianto di cornea. L’aggiornamento, fondamentale per l’oftalmologia italiana, fu portato a termine con l’attiva partecipazione dell’allora Ministro del Lavoro, Franco Marini. Per questo l’Irccs Fondazione Bietti ha attribuito a Marini (nella foto con il professor Mario Stirpe, il ministro Beatrice Lorenzin e Bruno Vespa) il riconoscimento assegnato in campo internazionale a chi più contribuisce al progresso della oftalmologia.

Redazione online