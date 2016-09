"Soldi, rimborsi, litigi e segreti Il M5S è la casta dell’anticasta"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



«Il potere li ha cambiati, sono diventati la casta dell’anticasta. Hanno cominciato con gli scontrini, andate a vedere i rimborsi che hanno e le altre spese. Lo dicevamo spesso con Casaleggio: se il MoVimento 5 Stelle si trasforma in un partito è finito».

Nicola Biondo, ex responsabile della comunicazione pentastellata a Montecitorio, scandisce le parole, non ha fretta. Probabilmente ha pianificato con calma l’«operazione», condivisa con un altro ex, Marco Canestrari, che ha lavorato per tre anni al blog di Beppe Grillo come dipendente della Casaleggio e Associati. Si sono inventati di scrivere un libro sul MoVimento man mano che le persone li finanziano sul web. Si chiama «crowdfunding». È lo stesso principio che rende possibile, in gran parte, le iniziative dei 5 Stelle.

Il loro libro si intitola «Supernova - Com’è stato ucciso il MoVimento 5 Stelle». Sul sito, per ora, si può leggere l’introduzione, in cui si svela che l’ultima telefonata tra Grillo e Casaleggio fu tutt’altro che amichevole. Insomma, il comico e il manager, che insieme hanno creato il blog e il «non partito», avevano alcuni contrasti. Non solo. Nelle prime pagine si racconta anche il presunto distacco di alcuni esponenti del MoVimento da Grillo. Ora Biondo promette nuove rivelazioni. È soddisfatto per aver raccolto in pochissimo tempo quasi 1.500 euro da 161 sostenitori. E guarda avanti.

Quindi Biondo, secondo lei e Canestrari il MoVimento è finito?

«I suoi principi restano validi ma non vanno bene né i suoi esponenti né le modalità con cui sono stati scelti. Di questo passo resteranno nel MoVimento soltanto i leccaculi».

Nel capitolo che avete pubblicato c’è scritto che Di Battista e Di Maio avevano ipotizzato che il MoVimento potesse andare avanti benissimo anche senza Grillo. Non teme che sarete smentiti?

«L’abbiamo scritto perché...

VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Alberto Di Majo