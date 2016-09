La Consulta rinvia il verdetto sull’Italicum

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Slitta l’esame sulla costituzionalità della nuova legge elettorale. Il presidente della Corte costituzionale, sentito il collegio, ha deciso infatti di rinviare a nuovo ruolo la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Messina e di Torino in merito alla legge n.52 del 2015 (Italicum), prevista per l'Udienza Pubblica del 4 ottobre 2016. In quanto al dibattito che lega modifica della legge elettorale e referendum costituzionale, a esprimersi è stato l’ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani: «Io non darò indicazioni di voto - ha detto Bersani riferendosi al giudizio popolare sul ddl Boschi - la gente deve essere serena davanti a questa scelta. Bisogna togliere dal terreno il punto inquietante che è quello democratico-elettorale. Naturalmente , se poi Renzi dice che l’Italicum è una legge ottima io mi taccio e mi fermo lì». «Io penso che non si possa imbastire una riforma costituzionale consegnandola a meccanismi democratici così regressivi - ha avvertito ancora l’ex segretario - quindi, spero in un’iniziativa del Governo per evitare che i senatori nuovi vengano fatti a tavolino, che con il 25% uno pigli tutto e che i deputati vengano nominati non si sa da chi». Intanto alla Camera anche il MoVimento 5 Stelle ha presentato una mozione per modificare la legge elettorale, così come fatto da molte altre forze politiche.

Redazione online