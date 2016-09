«Io, avvocato Dc derubato durante i processi Moro»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



AVELLINO Nell’archivio della Dc non poteva mancare Aldo Moro, lo statista ucciso dalle Brigate Rosse di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Decine di fascicoli, su correnti, amici e nemici. L'ex presidente della Democrazia Cristiana spunta un po' dappertutto, per la sua attività di presidente del Consiglio e di segretario politico. Ma Moro figura nelle carte della Dc soprattutto dopo la sua morte, per i numerosi processi celebrati sul suo rapimento e sul suo assassinio.

I fascicoli sulle spese legali custoditi nell'archivio riguardano per larga parte i processi legati all'omicidio di Moro. Con particolari a volte inquietanti. Un avvocato, ad esempio, scrive a Piazza del Gesù per informare che...

