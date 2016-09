"Bravo Parisi, ma ti sfido alle primarie"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Giorgia Meloni, la piccola Ginevra assiste alle interviste della mamma?

«Sì, è qui con me. E non mi staccherò da lei nemmeno per un minuto finché questo sarà possibile».

A proposito, surreale è stata la polemica sulla «bufala» web che ha riguardato il presunto parto in Svizzera di sua figlia. Che segnale è?

«Sono stata felice di partorire in un ospedale pubblico romano, il San Camillo-Forlanini. La cosa che preoccupa della vicenda non è tanto lo spiritoso che si inventa notizie quanto il fatto che pseudo testate giornalistiche ed esponenti politici le prendano per buone e le rilancino».

Veniamo allo stato di salute del centrodestra. Lei ha chiesto chiarezza a Stefano Parisi. Da Milano l’ex manager è stato netto: se vince il «no» Renzi si deve dimettere. In più ha anche bacchettato l’Ue. Le basta?

«Gli interlocutori politici di FdI sono...

VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Antonio Rapisarda