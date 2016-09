Raccomandazioni, liti e tante lettere anonime

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



dall’inviato



AVELLINO Miliardi di vecchie lire, certo. Ma non solo. Perché la vita della Dc era fatta anche di altro. Nelle migliaia di faldoni custoditi nella sede della Fondazione Sullo, spuntano anche migliaia di lettere di raccomandazione, di assunzione e persino rapporti dei servizi di sicurezza rigorosamente anonimi. Spulciando nelle carte del 1958 emerge la lettera di assunzione del direttore amministrativo del quotidiano Il Popolo. Germano Bodo ricevette una lettera dalla segreteria amministrativa della Dc firmata da Renato Barzi in cui veniva informato dell’assunzione. Ma quanto guadagnava il direttore amministrativo del quotidiano della Dc? Nel 1958 percepiva 4 milioni e 800mila lire l’anno. Per l’epoca un signor stipendio.

Nelle carte spunta anche altro. Ad esempio piccole beghe interne. Nel 1960 negli uffici di Piazza del Gesù ci si interroga su un assegno da 200mila lire recante le firme di...

VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Dan. Dim.