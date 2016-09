La signora che custodì (senza saperlo) quarant’anni di politica italiana

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



dall’inviato



AVELLINO La signora Iole se n’è andata all’inizio del giugno di due anni fa, poco dopo aver portato a termine una missione di cui non era a conoscenza ma che pure le era stata affidata, consegnando questa donna irpina in qualche modo alla storia di questo Paese. La signora Iole si è spenta il 3 giugno del 2014, dopo aver custodito, senza saperlo l’archivio della Democrazia Cristiana.

Migliaia di faldoni, documenti, appunti, ricevute, note spese messi in salvo da Gianfranco Rotondi e da Rocco Buttiglione, grazie a un furgoncino rimediato mentre in piazza del Gesù si consumava l’abbandono della storica sede della Balena Bianca ormai sciolta e il prezioso archivio rischiava di andare perduto per sempre.

Era il 1993. La Democrazia Cristiana - liquidata dall’ultimo segretario Mino Martinazzoli, sconvolta da...

Dan. Dim.