L’improbabile santificazione dell’ex "fascista" Aldo Moro

Giovedì sarà il centenario della nascita di Aldo Moro e al Quirinale sarà celebrato solennemente come grande statista. È in corso pure un processo per canonizzarlo. Con tutto il rispetto che si deve a una vittima delle Brigate rosse e a una fine intelligenza politica, Moro non fu né un santo né un grande statista. E non lo dico perché Moro fu il teorico dell’apertura a sinistra e poi del compromesso storico, ma perché in lui il senso dello Stato e ancor più della Nazione fu sempre subordinato al senso del Partito e del Potere democristiano. Le sue esperienze di governo non furono molto significative per l’Italia, non si ricordano grandi riforme e grandi opere legate al suo nome. Non paragonabili, non dico a De Gasperi ma neanche a Fanfani. Di lui si ricordano le ambiguità e i teoremi, i funambolismi e le fumosità lessicali, sferzate anche da Sciascia e Pasolini. Da Ministro degli Esteri si ricordano pagine amare per il nostro Paese, la sua dignità e la sua integrità, con Tito e con Gheddafi, con l’est comunista e gli Stati Uniti. Mai l’amor patrio fu così flebile e avvilito in Italia come al tempo di Moro (non solo a causa sua). La sua tragica fine nelle mani sanguinarie delle Br suscita ancora dolore e pietà. Ma alcune sue lettere dalla prigionia non spiccarono affatto per senso dello Stato. Per non dire dell’affare...

Marcello Veneziani