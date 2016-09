Sindacati verso la revoca dello sciopero

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Fumata bianca nella vertenza Alitalia. I sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Ugl hanno sottoscritto con l'azienda un accordo che pone le basi per la revoca dello sciopero di 24 ore proclamato per il prossimo 22 settembre. È quanto si è appreso nella serata di ieri da fonti vicine alla trattativa. Non ha invece firmato l’associazione professionale Anpac, che però potrebbe tornare a vedersi con i rappresentanti della compagnia già oggi.

Nel nuovo round con le sigle che non hanno firmato l'accordo, oltre all’Anpac, parteciperanno anche Anpav e Usb. La protesta era stata proclamata per una serie di tematiche tra cui licenziamenti di assententi di volo, mancato rispetto dell'esonero del lavoro notturno, violazioni contrattuali sulla composizione degli equipaggi, aumento dell'orario di lavoro, cessione di attività a vettori extracomunitari e concessioni di viaggio (ovvero il privilegio per personale di volo di avere biglietti gratis).

Redazione online