"Il 70% dei dirigenti ora rischia il posto"

Incredulità e sbigottimento. È stata questa la prima reazione di Bernadette Veca, direttore generale del ministero delle Infrastrutture, alla lettura del testo, licenziato dal Consiglio dei ministri il 26 agosto scorso, che riforma la dirigenza pubblica . Oggi, meno di un mese dopo, la Veca spiega a Il Tempo le sue perplessità sulle misure previste: «La riforma della Madia ha due obiettivi meno palesi. Ma entrambi destabilizzanti. Il primo è l’azzeramento del diritto soggettivo di chi ottiene un incarico dopo aver vinto un concorso pubblico. Il secondo indiretto, ma non per questo meno importante è che il combinato disposto dell’articolo 11 della legge Madia e del decreto legislativo, produrrà un esercito di dirigenti privi di incarichi e di funzioni» Insomma c’è un piano per annullare la funzione di garanzia svolta dalla burocrazia? «Le norme, come sono state scritte, sicuramente la depotenziano molto. La tutela di un diritto soggettivo viene...

Filippo Caleri