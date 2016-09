Parisi: "Nessun inciucio con Renzi Forza Italia aderisca al mio progetto"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Stefano Parisi, nella due giorni di Megawatt lei ha attaccato a testa bassa Matteo Renzi e questa Unione Europea. Qualcuno, in Forza Italia, si chiede perché non si sia iscritto al partito... «Io ho mandato dei messaggi non ai partiti, ma all’opinione pubblica. Il tema oggi non è chiedersi io a cosa sono iscritto, ma interrogarsi sui dieci milioni di voti persi da Forza Italia. Capire se il centrodestra ha voglia di riprendersi quel consenso rigenerandosi con idee nuove che parlino all’opinione pubblica. Non mi interessa sapere se ci sarà alchimia tra me e questo o quel dirigente di Forza Italia. Mi interessa capire se con noi staranno gli italiani. Poi quello che accadrà nei partiti è secondario».

È sicuro che il vecchio centrodestra sia in grado di recuperare quei voti?

«Prima del contenitore bisogna pensare al contenuto. Bisogna chiedersi perché...

VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Carlantonio Solimene