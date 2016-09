Quando la sinistra difese le spie italiane

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Il dossier Mitrokhin, l’archivio dell’ufficiale del Kgb contenente clamorose rivelazioni sull’attività spionistica sovietica nel nostro Paese, in Italia è stato sempre sottovalutato, denigrato, ridimensionato. Quasi fosse un fastidio, una barzelletta ingigantita strumentalmente. Eppure, come dimostra quanto vergato ieri sulla Stampa da Domenico Quirico, che ha raccontato dell’operazione «Start», l’installazione in Italia di antenne russe in grado di permettere ai nostri «nemici» di ascoltare le conversazioni di militari, politici e magistrati, quell’archivio è uno scrigno prezioso, un contenitore di storia politicamente bistrattato dalle nostre parti, «sbianchettato», nascosto per anni, deriso, ma tenuto in enorme considerazione fuori dai nostri confini. L’archivio, infatti, parla. E lo ha sempre fatto da quando, nel lontano 1992, Vasilij Mitrokhin fugge da Mosca per riparare in Inghilterra, dopo aver lavorato nel primo Direttorato Generale del Kgb dal 1948 al 1984, mettendo da parte, giorno dopo giorno, dal 1972 in poi, circa 300mila documenti che svelano il ruolo pervasivo avuto dalle spie russe anche nel nostro Paese. Ed è proprio il destino avuto in Italia da quella raccolta sterminata di fascicoli, su cui per anni ha indagato anche la Commissione parlamentare d’inchiesta, che lascia emergere più di un interrogativo sul perché, da noi, il dossier Mitrokin sia stato così bistrattato e celato per anni. La documentazione, conservata al Churchill College di Cambridge, giunge in Italia nel 1995. Ma per quattro lunghi anni, tra il governo di Lamberto Dini e quello di Romano Prodi, nessuno informa il Parlamento né l’autorità giudiziaria. Solo nel 1999 il presidente del Consiglio Massimo D’Alema viene messo a conoscenza del «rapporto Impedian» (nome originario del dossier). Da qui la nascita della Commissione d’inchiesta, che scava in quelle carte e scopre, ad esempio, che il Kgb ha disseminato l’Italia di nascondigli con armi, esplosivi e ricetrasmittenti pronti in caso di necessità. Ma, nonostante le prime fragorose scoperte, intorno al dossier la politica italiana si divide, litiga, sminuisce. E qualcuno, soprattutto, «sbianchetta» per allontanare la verità sugli italiani, vicini al Pci, al soldo di Mosca. Quando il dossier (645 pagine con 261 nomi e pseudonimi, anche di politici, imprenditori e giornalisti coinvolti o da coltivare per ottenere informazioni e che hanno sempre smentito) arriva nel nostro Paese, la procura di Roma apre un fascicolo sulla presunta rete di spionaggio, le operazioni compiute sul nostro suolo dal Kgb, i finanziamenti che dall’Urss arrivano a Botteghe Oscure, sede del Pci. I tempi e i modi in cui l’Italia riceve il dossier appaiono da subito opachi, così come il ruolo del Sismi (sospettato di averlo «rielaborato» e accusato dalla Commissione parlamentare italiana di non aver fatto nulla, dopo averlo ricevuto, per mille lunghi giorni). Nella scheda dell’archivio relativa al comunista filo sovietico, e «contatto confidenziale» del Kgb, Armando Cossutta, non si fa cenno, ad esempio, al fatto che parte dei finanziamenti provenienti dalla «madre Russia» finiscono nella sua personale disponibilità. Ma l’archivio dell’ex ufficiale del Kgb continua a essere ritenuto superfluo, poco credibile, mentre la Commissione viene trattata alla stregua di un organismo accessorio che si diletta a rileggere inutilmente la storia. Eppure, quando alcuni documenti inediti e originali, vergati da Mitrokhin e provenienti dal Churchill Archives Center, vengono resi noti, rendendo possibile paragonare la versione inviata in Italia nel 1999 con le fonti originali, scritte in cirillico, si scopre, ancora, che quattro pagine sono dedicate a Giorgio Conforto, famosa spia «italiana» del Kgb e medaglia dell’Ordine della Stella Rossa. Pagine che confermano anche la storia dell’arresto, nel maggio del 1979, della figlia di Conforto, Giuliana, «insieme a due terroristi di spicco delle Brigate Rosse, Morucci e Faranda». Quando la polizia arriva al quarto piano di viale Giulio Cesare, 47, a Roma, scopre, inoltre, che a casa della figlia del capo del Kgb in Italia, oltre ai due latitanti, c’è la mitraglietta Skorpion usata per uccidere il leader della Dc Aldo Moro. Ma mentre il resto dell’Occidente prende sul serio il dossier, in Italia si è fatto di tutto per buttarla in caciara, ma con sguardo torvo, per tenere lontane le colpe delle «spie» italiane al soldo della «grande madre Russia».

Luca Rocca