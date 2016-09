Gelo dei "moderati" su Matteo "Un delirio di onnipotenza"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



C’è una parte di Forza Italia, quella che non si è presentata al raduno leghista di Pontida, che male ha accolto le parole del leader padano sul partito azzurro e su Silvio Berlusconi: «Le parole offensive rivolte da Salvini a Berlusconi e Forza Italia si commentano da sole» ha attaccato l’europarlamentare Lara Comi. «Capiamo che il palco di Pontida possa suscitare deliri di onnipotenza - continua - ma questo non giustifica i toni utilizzati dal segretario federale della Lega. La ricetta per il centrodestra si chiama unità. Chi lavora ogni giorno per dividere non fa l’interesse dei cittadini italiani». Molto critici su Salvini anche gli esponenti del Nuovo Centrodestra; «Dal palco di Pontida Salvini ha sancito definitivamente il suo totale allontanamento dalla compagine del centrodestra con cui non condivide nulla» spiega Valentina Castaldini, portavoce nazionale del partito di Alfano. Che aggiunge: «Il suo disprezzo dell’Italia, di cui dice di vergognarsi, il denigrare l'attuale Papa e la stampa non appartengono ai valori e alle tradizioni della destra liberale ma a un estremismo anarchico. I moderati che si rifanno al Ppe non possono condividere le sue dichiarazioni né tantomeno un percorso politico o di Governo. Salvini è sempre più solo». Ieri è stato anche il secondo giorno del referendum propositivo organizzato da Fratelli d’Italia sulle politiche di governo e le priorità del centrodestra. «I dati della partecipazione al nostro referendum propositivo - ha svelatoil responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida - sono ancora provvisori perchè il voto è aperto. Alle 14 abbiamo avuto circa 143.300 adesioni. Con circa l’85% dei seggi scrutinati e il voto online calcolato automaticamente possiamo già dare dei risultati tendenziali che, riteniamo, non subiranno variazioni significative. Le 7 domande su 8 di interesse nazionale - quella sull'operato dei sindaci è ovviamente legata ai singoli comuni - hanno ottenuto questi risultati: referendum costituzionale di RenzI: NO 85,6% SI 14,4%; elezione diretta del capo dell'esecutivo: SI 92,4 % NO 7,6%; tetto alle tasse in costituzione: SI 87,1 % NO 12,9%; introduzione del reato di integralismo islamico SI 86,4% No 13,6%;dimissioni di Renzi e ritorno alle urne in caso di vittoria del no al referendum: SI 90,3% NO 9,7%; missione Militare internazionale e redistribuzione equa dei profughi: SI 96,8% NO 3,2%; uscita dall'Euro dopo il referendum in Gran Bretagna: Si 68,9% NO 31,1%». «Questa iniziativa conferma ancora una volta che il centrodestra deve essere rifondato a partire dalla partecipazione e dalle idee. E che sono gli italiani a decidere il programma e i contenuti di una proposta politica vincente alternativa a Renzi e alla sinistra» ha dichiarato il presidente nazionale di FdI, Giorgia Meloni

Lui. Fra.