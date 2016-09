Dalla Consulta un assist a Renzi: rinviata l'udienza sull'Italicum

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



La notizia era nell'aria ma ora c'è l'ufficialità. La Corte Costituzionale ha deciso di rinviare l'Udienza Pubblica del 4 ottobre in cui avrebbe dovuto occuparsti delle questioni di legittimità costituzionale relative all'Italicum. La data non è stata fissata ma, giunti a questo punto, potrebbe essere anche spostata a dopo il referendum sulle riforme (che dovrebbe tenersi tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre). Un assist a Matteo Renzi che ora potrà ultizzare l'eventuale modifica della legge elettorale come "arma" per convincere la minoranza del suo partito a votare sì. La Corte, infatti, potrebbe anche decidere di aspettare e vedere se, come annunciato dal premier, il Parlamento deciderà e riuscità a mettere mano all'Italicum, modificandolo.

In ogni caso al momento l'unica cosa certa è il comunicato ufficiale della Corte: "Il presidente, sentito il collegio, ha deciso di rinviare a nuovo ruolo la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Messina e di Torino in merito alla legge n. 52 del 2015 («Italicum»), prevista per l'Udienza Pubblica del 4 ottobre 2016". Con tanti saluti a Palazzo Chigi.

Redazione online