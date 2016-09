Terremotati via dalle tende da venerdì

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Amatrice volta pagina. Dopo la devastazione arriva l’ora della ricostruzione. Lo annuncia il sindaco del comune colpito dal sisma il 24 agosto scorso. «Il tempo dell'emergenza è alle spalle. Ora iniziamo una nuova fase, siamo pronti a partire con lo smontaggio delle tendopoli, che incomincerà venerdì prossimo». Sono le parole di Sergio Pirozzi, primo cittadino di Amatrice. «Entro il prossimo weekend, d'accordo con le istituzioni regionali - aggiunge - daremo avvio alle operazioni per consentire in tempi ragionevoli il rientro dei cittadini di Amatrice in edifici più consoni. Abbiamo le liste di chi ha scelto il contributo per la sistemazione autonoma, quelle di chi potrà rientrare nella prima casa perché agibile, quelle di chi ha messo a disposizione la propria seconda casa per chi non ha più un tetto e l'elenco di quanti preferiscono gli alberghi. Dal prossimo weekend iniziamo a costruire la nuova Amatrice». Dalla prossima settimana si aprirà una nuova fase. Determinante, in questi giorni, è stata l’azione congiunta di persuasione dell’amministrazione comunale, forze dell’ordine e protezione civile. Nella tendopoli di Amatrice sono rimasti circa 240 sfollati. Il numero è un dato provvisorio perché in queste ore molti stanno decidendo dove andare. La deadline è fissata per il 23 settembre, data che segna un mese esatto da quella maledetta notte che ha sconvolto per sempre le popolazioni del centro Italia. Il maltempo di questi giorni non aiuta gli spostamenti, nonostante, come riferito dal Coreir della Regione Lazio, nel campo sorto a pochi passi dal palazzetto dello sport, non si sono registrati allagamenti o disagi. Questo grazie alla presenza di materiali drenanti e passerelle in plastica. L’azione congiunta delle amministrazioni comunali di Amatrice, Accumoli, Arquata e Pescara del Tronto, Protezione Civile e forze dell’ordine è volta a persuadere le persone ad abbandonare le tende quanto prima. «Per accelerare, bisogna che l'incrocio con i campi tenda e la loro chiusura, e il calcolo preciso delle persone che hanno diritto ad una casetta si realizzi: ecco questo è il lavoro che stiamo facendo». Lo ha detto il commissario alla ricostruzione post terremoto Vasco Errani durante un sopralluogo nelle tendopoli dei terremotati ad Arquata del Tronto. «Stiamo pensando ad una fase intermedia» ha ricordato, precisando che «quando parliamo di casette non stiamo pensando a soluzioni temporanee "modello container". Stiamo pensando a una condizione qualitativa e abitativa che consenta una qualità della vita degna». L'intensità dei danni sarà «determinata in modo scientifico» e in base a questa valutazione «non ci sarà differenza nei risarcimenti fra i danni subiti da comuni dentro o fuori il cratere». Stando ai numeri del Dipartimento della Protezione Civile sono sono 3.707 le persone assistite nei campi e nelle strutture allestite allo scopo o presso gli alberghi. Nella Regione Lazio sono aiutate 930 persone. Sono, invece, 242 i cittadini ospitati presso gli alberghi messi a disposizione a San Benedetto del Tronto in attesa della realizzazione delle soluzioni abitative d'emergenza. Sono poi 80 le persone provenienti prevalentemente dal comune di Amatrice che hanno deciso di trasferirsi presso i MAP e le abitazioni del progetto CASE messe a disposizione nel comune dell'Aquila. Nelle Marche sono alloggiate 1375 persone, in Umbria sono assistite 696 persone mentre, in Abruzzo, resta invariato il dato di 274 persone alloggiate. Sono, inoltre, 110 le persone ospitate in residenze sanitarie assistenziali nelle quattro regioni colpite dal sisma. E da L’Aquila arriva una buona notizia. Sono fuori pericolo i tre feriti ricoverati in gravissime condizioni nella rianimazione dell'ospedale aquilano. Si tratta di Alessio Bucci, titolare dell’hotel Roma, crollato in seguito alla scossa, una 30enne albanese e un uomo di 94 anni. «Per tutti e tre i medici, dopo oltre 3 settimane in rianimazione - comunica la Asl 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila - hanno sciolto la prognosi e, di conseguenza, i degenti sono stati trasferiti, nei giorni scorsi, nei rispettivi reparti di cura».

Francesca Pizzolante