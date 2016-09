«Senza le mie mucche resto Ci vogliono far fallire»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



«Ci vogliono far fallire, non ci sono altre spiegazioni». La signora Annarita ha un’azienda agricola con oltre 70 mucche. Lei, insieme ad altre 20 famiglie, fa parte di quel gruppo che di abbandonare Terracino, frazione di Accumoli, proprio non ne vuole sapere.

«Malissimo. Il sindaco ci ha detto che dobbiamo andare via, altrimenti non possono partire le procedure di ricostruzione. Ci è stato proposto di spostarci verso il mare, a San Benedetto del Tronto, dove ci sono gli alberghi e dove altri compaesani hanno scelto di soggiornare. Noi abbiamo un’azienda con del bestiame, come facciamo? Lo portiamo al mare? E’ stato proposto a mio marito di restare a Terracino, mentre io e mio figlio saremmo dovuti andare a San Benedetto del Tronto. Ho due figlie che studiano a l’Aquila».

«Esattamente. Si parla tanto di tenere saldi i legami, soprattutto dopo un avvenimento così devastante non solo dal punto di vista strutturale ma anche emotivo, e poi ci fanno delle proposte assurde. Forse se fossimo stati dei profughi non ci avrebbero trattato così».

«Intendo che Terracino non è Amatrice. Viviamo in container solo grazie alla solidarietà e operosità del nord Italia. Delle persone hanno raccolto fondi per la nostra associazione "Amici di Terracino" e con questi stiamo cercando di trovare delle roulotte. Ma lo stiamo facendo da soli, senza il sostegno di nessuno. Pensi che fino a pochi giorni fa non avevamo nemmeno i bagni chimici. Oggi, forse, arriverà qualcosa».

«C’entra. Perché noi italiani dobbiamo essere considerati di serie B anche quando accadono simili sventure? Perché devo vedere frantumata una famiglia senza studiare delle soluzione alternative che ci consentano di restare e mantenere operativa l’azienda? Se non costasse tanto avrei già caricato il bestiame su un tir e sarei andata via con la mia famiglia».

