Pontida, Salvini: "Il mio interlocutore è Berlusconi"

Le tre giornate di Pontida si concludono con un duro discorso del leader Matteo Salvini. La Lega prova a ritrovare se stessa. Decide di ripartire dai temi che l'hanno resa grande in passato. Temi riassumibili in poche parole: anti-statalismo, anti-centralismo, anti-europeismo. C'è tempo per riflettere sul futuro e su questo Salvini non ha dubbi: "Nel centrodestra il mio interlocutore è Berlusconi". Una frecciatina, un attacco nemmeno troppo velato a quanto accade a qualche chilometro di distanza. Alla convention "Mega Watt" di Milano dove Stefano Parisi raduna i suoi per fare i conti su ciò che verrà.





Nati per difendere il Nord Sale sul palco Umberto Bossi che non perde occasione per ricordare le radici del partito. "La Lega non potrà mai diventare un partito nazionale, potrà aiutare tutti ma stando nelle sue radici", fa sapere il senatur. Il Carroccio deve lottare per la libertà della Padania. "La Lega è nata per difendere il Nord oppresso non per altre cose. La Lega sarà sempre pronta a aiutare chi vuole conquistare la libertà nel proprio Paese, però è fondamentale che il Nord conquisti la propria libertà. La Padania raggiungerà la sua libertà. Forse ci mancava qualche martire, ma ci sta pensando lo Stato italiano a crearlo", ha aggiunto Bossi. "Saluto anche gli amici del Sud che fanno una lotta un pò diversa rispetto a noi, perché vogliono vedersi riconosciuto quello che negli anni lo Stato ha promesso ma non ha mai dato. Non credete a quello che dicono i giornali noi non ce l'abbiamo mai avuta contro la gente del Sud, ma contro lo Stato centralista e statalista". Bossi ripercorre gli ultimi mesi del carroccio. Un periodo difficile in cui il partito è stato messo a dura prova. "Penso e credo che questa Pontida abbia chiarito bene le cose su quale deve essere la via", ha aggiunto Bossi. "In questi mesi ho studiato con molta attenzione la Lega. Era in un momento di confusione. Ma la Padania vive nella testa e nel cuore della gente".





Salvini: "Il mio Papa è Ratzinger" Non appena mette piede sul prato di Pontida, Salvini è stato subito acclamato dal popolo leghista. Ma, prima di dare il via alla giornata conclusiva del tradizionale raduno, il leader lumbard si è fermato al gazebo dei giovani padani dove venivano vendute le t-shirt che criticano Francesco. Il suo è un attacco diretto al Pontefice. "Papa Benedetto aveva idee molto precise sull'Islam. Quelli che invitano gli imam in chiesa non mi piacciono", dice. Decine le magliette esposte con scritto "Il mio Papa è Benedetto". Poi continua: "Io sono fermo a qualche tempo fa, a Ratzinger". Allo stand con la scritta su Ratzinger Salvini è stato raggiunto da Gad Lerner che lo incalza chiedendogli se approvi quello slogan. Lui risponde: "Non mi intendo di Papi, ma sono fermo a qualche tempo fa, a Papa Benedetto". E trova il tempo per postare la foto della maglietta su Twitter



Noi non dimentichiamo l'insegnamento di Papa Benedetto XVI. #Pontida16 pic.twitter.com/CTlGqXg6Ha — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 settembre 2016





L'attacco a Parisi Dopo la polemica c'è un po' di spazio per parlare di centrodestra, di alleanze e di futuro. Salvini risponde alle critiche che arrivano da Parisi. Il manager è impegnato nella convention Mega Watt e Salvini non risparmia attacchi definendo mummie gli esponenti politici sopiti dell'ex candidato sindaco di Milano. "Nel centrodestra il mio interlocutore è Berlusconi, visto che con Giorgia Meloni l'accordo è sostanzialmente generale", fa sapere rispondendo ai giornalisti che gli chiedono quale sia l'interlocutore ideale per una ricostruzione del centrodestra. Sempre ai giornalisti poi dice: "Io voglio una Lega forte. Che cosa farà il resto del centrodestra, lo deciderà lui. Se ha coraggio, viene dietro a noi, altrimenti la Lega è pronta a fare da sé". Salvini è convinto che la scelta sia sempre "o con noi o con la Merkel, o liberi o schiavi della moneta unica". "Non vogliamo - spiega a Pontida - recuperare qualcuno che è solo a caccia di poltrone".

