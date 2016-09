Parisi prova a far pace con gli alleati

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Matteo Renzi? «Non è un pericolo per la democrazia, ma un pericolo per la nostra economia». L’Europa del «direttorio» con Merkel e Hollande? «Non possiamo andare a Ventotene a cercare il nostro futuro, l’Europa di Spinelli forse non c’è mai stata, ma di certo non ci sarà più». E al referendum? «Voto "no" perché penso che l’Italia possa fare una riforma molto migliore di questa».

Se c’era da mettere in riga alcuni topoi, alcuni concetti chiave, per toccare le corde sensibili degli allarmati colleghi di partito assieme a quelle dei più che scettici alleati di coalizione questi Stefano Parisi li ha inanellati e racchiusi tutti nel suo discorso di chiusura della convention «Energie per l’Italia». Un intervento lungo e articolato - durato un’ora - quello dell’ex manager incaricato da Silvio Berlusconi di rivitalizzare Forza Italia, che ha voluto dimostrare con questo di stare politicamente sulla parte giusta del marciapiede - per usare una metafora di Matteo Salvini - a proposito dei temi dell’opposizione a Renzi e a una certa Ue; ma soprattutto di considerare l’unità del centrodestra come un valore per la costruzione dell’alternativa di governo. Unità, e questa è la novità rispetto alla prima giornata di kermesse, da richiamare apertamente nel nome di quel «credo delle libertà del 1994», ossia il programma della discesa in campo di Berlusconi, che va «recuperato e attualizzato». Per ottenere questa - dopo le punzecchiature giunte dal raduno leghista di Pontida, rispettivamente da Salvini e da Giovanni Toti, ma anche dalle piazze di Fratelli d’Italia - era necessaria prima di tutto una prova di oratoria antirenziana. Sul capo dell’esecutivo la bocciatura dell’ex dg di Confindustria è stata netta: «Abbiamo ora un maestro delle furbizie tattiche e questo ci costringe a una vita soffocata». Con questo governo, addirittura, «è morta la speranza e il futuro». Insomma, se Renzi non è un pericolo per la tenuta democratica - claim caro ai 5 Stelle - lo è per il sistema-Paese «che è un rischio molto più grave».

Altra carezza alla Forza Italia di «lotta» è stato il richiamo polemico all’esperienza tecnica che ha disarcionato il governo Berlusconi: «Manovre di risanamento come quelle fatte da Monti hanno ucciso la nostra economia, ridotto gli investimenti e hanno aumentato la spesa corrente portandoci in queste condizioni - ha rilanciato l’ex manager dal palco -. Noi non abbiano bisogno di pedagoghi e tecnocrati, ma di politici che prendono in mano la situazione». Insomma, i toni di Parisi nei confronti degli avversari giurati del centrodestra sono stati alzati e lui stesso - sul tema caldo del referendum - è sembrato chiudere all’ipotesi di intese, incluse quella di emergenza sulla legge elettorale: «È sbagliato dire che se vince il "no" ci sarà il caos - ha risposto al premier -. Ci sarà invece una forza di centrodestra pronta a sostituire Renzi al governo».

Tutto questo Parisi lo ha affermato con la sua sintassi, con i suoi modi distanti e distinti dal populismo di certi alleati. E non ha mancato nemmeno di incunearsi in un terreno scivoloso rispetto ai codici comunicativi di Forza Italia: «La politica deve essere legalità» e il Paese ha bisogno di «persone integre che non fanno politica per interesse personale». Allo stesso tempo però ha riaffermato che in politica servono «persone esperte, non basta fare le primarie sul web» e ha dato sfoggio di garantismo: «Per fare il sindaco di una grande città bisogna essere esperti, se poi si ha qualche avviso di garanzia magari vuol dire che si è lavorato bene».

L’appello alla «pax» di coalizione, comunque, alla fine è arrivato: «Non vogliamo essere una setta, ma lanciare un messaggio a tutti i partiti di centrodestra perché soltanto uniti si può vincere», e si vince «se tutti sono in grado di rappresentare le proprie identità». Basteranno le rassicurazioni e le aperture di Parisi a convincere gli alleati? Se un’apertura di credito significativa è giunta da un critico come Renato Brunetta («Bene Parisi, queste frasi appartengono al dizionario politico di Forza Italia. Benvenuto tra noi»), diversi i toni di FdI e Lega. Per Ignazio La Russa, ad esempio, il pubblico intervenuto alla convention parisiana «mi ha ricordato la platea di Monti», di fatto «l’opposto della chiarezza» richiesta dal partito di Meloni. E se oggi, dal pratone di Pontida, arriverà l’attesa risposta di Matteo Salvini, qualche anticipazione il leader del Carroccio l’ha data ieri: «La Lega è pronta anche a fare da sola, con orgoglio e con coraggio». E ancora: «Mentre altri si ritrovano al chiuso con le mummie politiche, a Pontida ci sono ragazzi che costruiscono il loro futuro». Il «derby» è appena iniziato.

Antonio Rapisarda