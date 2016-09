Quelle europromesse mai mantenute

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Tutto fumo e niente arrosto. L’Unione europea, di fronte al problema drammatico dell’immigrazione ha fatto grandi proclami e dichiarato le migliori intenzioni, ma, come ha detto lo stesso premier Renzi, alla fine ha lasciato l’Italia con il cerino in mano. L’Europa, in tema di immigrazione, è una fabbrica di promesse non mantenute. «Dopo la Brexit - ha detto ieri Renzi al Wired Next Fest a Firenze - abbiamo fatto un sacco di discussioni tra noi sul fatto che l’Europa doveva ripartire. E invece si è fatto un percorso per arrivare al vertice di Bratislava...





Antonio Angeli