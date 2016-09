«Ho creduto che fosse morto Poi la telefonata di Tomas...»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



«Ho vissuto entrambi i terremoti, quello dell’Aquila e quello dello scorso del 24 agosto. Sono rimasto qui e non andrò via. Sono un pittore e non posso stare lontano dalle mie radici».

Nestore Bernardi è un artista poliedrico che con i suoi occhi ha visto tremare più volte le case accartocciarsi come carta velina e sentito la terra franare sotto i piedi. Nella sua casa museo, a pochi chilometri da Amatrice, ha vissuto l’incubo del terremoto per ben due volte: nel 2009 e lo scorso mese. Nonostante tutto non ha mai deciso di andare a vivere altrove perché, come spiega, per lui il contatto con la propria terra è più forte di qualsiasi terremoto. Certo, la paura è sempre dietro l’angolo, ma il signor Bernardi ha imparato a conviverci, come tante altre persone della zona.

«Ogni volta è uno spavento senza precedenti. Questo sisma è stato più cattivo, aggressivo. Ho perso amici e conoscenti. Pensi che la sera prima ero venuto a trovare un amico, Tomas Edstrom, artista svedese, che era qui ad Amatrice. La mattina seguente sono ritornato per cercarlo ma, tra le macerie, non c’era possibilità di rintracciarlo. Ho creduto che fosse morto per diversi giorni. Provavo a contattarlo ai vari recapiti telefonici, ma nulla. Quando avevo perso le speranze ho ricevuto una telefonata: era lui».

«E’ salvo, per fortuna, mi ha raccontato che è riuscito a scappare, lasciando cellulare e valigia in casa. Si è salvato, con molti punti in testa causati da una trave che, candendo, gli ha provocato una profonda ferita. Quello che conta è che sia vivo e che stia bene, i punti passano, meno il ricordo di quella tragica notte».

«La gioia che ho provato in quel momento è indescrivibile. Sono scoppiato in un pianto liberatorio. Non credevo di poter risentire la voce di caro amico”.

Fra. Piz.