Così Renzi si sceglie i dirigenti delle Regioni

Una riforma pensata «contro» la dirigenza pubblica che anticipa un taglio del 40% delle posizioni di vertice dello Stato e degli enti locali. E che introduce anche in Italia un modello all’americana di spoil system, quello che consente al governante di turno di azzerare in un sol colpo i capi della macchina burocratica e di piazzare i propri fedelissimi, indebolendo il loro ruolo e mettendoli di fatto alle dipendenze dell'esecutivo e non della Nazione come previsto dalla Costituzione. Un sistema che colpirebbe non solo la macchina statale ma anche i gangli amministrativi regionali, configurando a quel punto un’autentica ingerenza del governo centrale in quello locale, in barba al rispetto dell’autonomia costituzionale. Sarebbero questi secondo le indiscrezioni...





Filippo Caleri