Persi milioni di voti E ancora litigano

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Perché oggi il centrodestra è diviso in due tronconi? Perché c’è una parte di Forza Italia che partecipa alla convention di Stefano Parisi a Milano e un’altra che fa la fila per accomodarsi alla Pontida leghista? Perché, ancora, ci sono alfieri storici del berlusconismo accomodati al governo e Berlusconi è all’opposizione? Dai fasti della Casa della Libertà, trionfatrice nelle elezioni del 2001, sono passati quindici anni. Durante i quali il centrodestra è passato dagli oltre 18milioni di voti raccolti in quelle Politiche ai poco più di sette totalizzati alle Europee del 2014, le ultime disputatesi su tutto il territorio nazionale e quindi confrontabili con il dato iniziale (seppur con affluenze diverse). Più di 11 milioni di voti, insomma, si sono polverizzati. Per affluire verso i Cinquestelle, in minima parte persino verso il premier Renzi. Ma...





VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Carlantonio Solimene