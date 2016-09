Salvini si smarca: "Traditore della Patria"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



È stato, con Pertini, il Presidente della Repubblica più amato dagli italiani. Eppure l’operato di Carlo Azeglio Ciampi non è privo di aspetti controversi. Dei quali il più noto è stato il ruolo vissuto da protagonista nell’adesione all’euro, tanto da presidente del Consiglio che da ministro del Tesoro del successivo governo Prodi. E così Matteo Salvini, a Pontida per il primo giorno del raduno leghista, ha colto l’occasione per rompere il fronte unanime degli elogi e sostenere con termini «forti» una posizione che, magari con sfumature più morbide, è condivisa da una parte degli italiani. «Cordoglio e e un pensiero alla famiglia di Ciampi. Senza dimenticare, però, che fu...

Carlantonio Solimene