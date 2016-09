Renzi attacca ancora l'Europa: "Rischio caos immigrati per incapacità Ue"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Il giorno dopo il vertice di Bratislava Renzi ha attaccato ancora l'Europa per come si sta occupando dell'emergenza migranti. Il premier dal Salone dei Cinquecento di Firenze, intervenendo al Wired Next Fest ha sostenuto a chiara voce che: "Non possiamo lasciare che un problema come l'immigrazione esploda per l'incapacità dell'Europa. Il punto non è che noi vogliamo accogliere e loro no. Se è giusto salvare tutti in mare, non è giusto accogliere tutti solo in Sicilia e Puglia. Noi siamo italiani, quindi generosi, però non possiamo lasciare che un problema come l'immigrazione esploda per l'incapacità dell'Europa. Renzi ha anche ipotizzato una soluzione alternativa che vada oltre i confini dell'europa: "O si interviene in favore dello sviluppo dei paesi dell'Africa o si sta perdendo tempo. E se non lo fa l'Europa, lo faremo da soli, ma l'Ue ha perso un'occasione. Ieri è stato portato alla nostra attenzione un documento in cui nemmeno si parlava di Africa. Dobbiamo riconoscere che la ricetta dell'austerità dell'Europa era sbagliata, e quella della crescita degli Usa di Obama era ed è giusta: lo dicono i numeri, la realtà".

Redazione online