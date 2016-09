E Renzi rompe con Merkel e Hollande

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Solo alcune settimane fa, nel vertice di Ventotene, l’asse siglato da Matteo Renzi, Francois Hollande e Angela Merkel sembrava rappresentare il nucleo sul quale poggiare le basi della nuova Ue post-Brexit. Invece ieri a Bratislava, nel primo confronto dei 27 capi di Stato successivo al referendum che ha sancito l’addio di Londra, le posizioni dell’Italia e gli altri due paesi «guida» dell’Unione hanno raggiunto una distanza mai toccata. «Non partecipo alla conferenza stampa con Merkel e Hollande - ha tuonato Renzi - perché non sono d’accordo con le loro posizioni su crescita e migranti». Parole dure, al limite dell’incidente istituzionale. Renzi tiene la conferenza stampa da solo, in una sala del centro media, mentre nella stanza a fianco la cancelliera Angela Merkel e il presidente Francois Hollande si presentano congiuntamente ai giornalisti. «Se Francia e Germania vanno d’accordo su alcune questioni sono felice per loro - dice il premier italiano -. Io non sono soddisfatto delle...

VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Luigi Frasca