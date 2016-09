Addio a Ciampi, folla alla camera ardente

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Una folla di persone all'ingresso di Palazzo Madama, dove è stata allestita la camera ardente per l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi deceduto ieri. Le istituzioni, i turisti e i comuni cittadini in coda per l'ultimo saluto. Il feretro allestito nella Sala Nassirya del Senato, fra i primi ad arrivare per rendere omaggio al presidente emerito il capo dello Stato Sergio Mattarella e le massime cariche, Grasso e Boldrini e Renzi.

Redazione online