La guerra dei «mandarini» della Pubblica Amministrazione

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Caro direttore,

difendere i «mandarini» ministeriali non è certo popolare ma quello che sta accadendo in queste ore nei palazzi del potere romano fa riflettere sul modello di Stato che vuole Matteo Renzi. I più alti dirigenti dell’Amministrazione pubblica, preoccupati dagli obiettivi nascosti della riforma Madia, hanno cominciato a riunirsi, prima alla chetichella poi facendosi sempre più notare, fino a costituire un Comitato a cui aderiscono nomi importanti (segretari generali, capi dipartimento, capi di gabinetto) per denunciare con forza e in tutte le sedi, dalla Presidenza della Repubblica alla Corte Costituzionale e quella di Giustizia europea, le incongruenze di un provvedimento che sottomette la dirigenza oggi a Renzi e domani, chissà, forse a Grillo. Perfino una personalità senza macchie come il Presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli ha ascoltato interdetto le ragioni del Comitato...

VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Luigi Bisignani