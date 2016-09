Grillo blinda la sindaca: "Cambieremo Roma e l'Italia"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



"Con coraggio cambieremo Roma e il Paese". Lo scrive su Twitter il leader del M5S Beppe Grillo, postando sul suo blog il post che, poco fa, la sindaca di Roma Virginia Raggi aveva pubblicatoil leader del M5S

Con coraggio cambieremo Roma e il Paese https://t.co/BmcoGV99Le di @virginiaraggi — Beppe Grillo (@beppe_grillo) 16 settembre 2016

Grillo rinnova sì il sostegno a Raggi ma ribadisce il secco no alle Olimpiadi e ricorda alla sindaca che lei "deve portare avanti il programma 5 Stelle. Ora serriamo le file e mettiamola alla prova" sottolinea Grillo ribadendo che i vertici M5S vigileranno "step by step" sul Campidoglio. Inoltre ha parlato di veri e propri «tagliandi» sulla realizzazione del programma, il primo in agenda a gennaio. A dunque ha invitato i suoi a stare «tranquilli», evitando dissapori e liti sui social network.

