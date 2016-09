Quella volta che Ciampi telefonò al suo imitatore Fiorello VIDEO

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Nel giorno dell'addio a Carlo Azeglio Ciampi è impossibile non pensare a Fiorello. Il popolare conduttore e showman fece ridere milioni di italiani con la sua imitazione dell'ex Capo dello Stato. E tra quegli italiani c'era lo stesso Ciampi che, non appena lasciato il Quirinale, telefonò in diretta alla trasmissione Viva Radio 2 (condotta da Fiorello e Marco Baldini). Qui l'audio di quella telefonata

E proprio a quella conversazione fa riferimento Fiorello nel suo tweet di cordoglio

Imitato per anni . Ci chiamò in diretta a "W radio2"

Dotato di ironia come tutti i Livornesi . Addio Presidente#Ciampi — Rosario Fiorello (@Fiorello) 16 settembre 2016

Redazione online