Addio a Carlo Azeglio Ciampi FOTO

Si è spento nella notte in una clinica romana l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Malato da tempo, era stato sottoposto di recente ad un delicato intervento chirurgico. Nato a Livorno il 9 dicembre del 1920, Ciampi ha trascorso la maggior parte della sua vita all'interno delle istituzioni del nostro Paese.

Decimo presidente della Repubblica dal 1999 al 2006 era stato in precedenza governatore della Banca d’Italia per per 14 anni (1979-93), oltre che primo presidente del Consiglio non parlamentare nella storia della Repubblica (1993-94) e più volte ministro.

Sotto la sua presidenza della Repubblica si sono succeduti tre presidenti del consiglio: Massimo D'Alema, Giuliano Amato e Silvio Berlusconi. Ha nominato cinque senatori a vita: Rita Levi-Montalcini nel 2001, Emilio Colombo nel 2003, Mario Luzi nel 2004, Giorgio Napolitano e Sergio Pininfarina nel 2005.

L'abbraccio del Governo alla signora Franca. E un pensiero grato all'uomo delle Istituzioni che ha servito con passione l'Italia #Ciampi — Matteo Renzi (@matteorenzi) 16 settembre 2016

La camera ardente sarà allestita presso il Senato e aprirà domani alle 16 a Palazzo Madama in sala Nassirya. Secondo quanto si apprende i funerali dovrebbero essere celebrati in forma privata per volontà della famiglia.

Redazione online