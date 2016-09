L'ultimo sfregio di Salvini a Ciampi: "Un traditore dell'Italia"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



L'Italia intera piange il presidente Carlo Azeglio Ciampi, morto all'età di 95 anni, ma non tutti usano parole di cordoglio. Anzi. Matteo Salvini coglie la palla al balzo per attaccare l'ex Capo dello Stato. "La morte è sempre una brutta notizia - commenta in diretta da Pontida su SkyTg24. Quindi cordoglio per i suoi familiari. Politicamente parlando è uno che si porta sulla coscienza il disastro di 50 milioni di italiani. Quando muore un essere umano mi dispiace, ma non sono ipocrita e Ciampi è stato un traditore come Napolitano. Fu uno dei tanti (da Napolitano a Scalfaro, da Prodi a Monti) a svendere il lavoro, la moneta, i confini e il futuro dell'Italia". Il segretario federale della Lega Nord risponde così a a chi gli chiedeva un commento sulla morte del presidente emerito, uno dei protagonisti dell'ingresso dell'Italia nell'euro. Ed è probabilemtne questo suo impegno europeista a mandare Salvini su tutte le furie. Il leader del Carroccio ribadisce quanto detto anche su Facebook:













Le reazioni La risposta al "Salvini pensiero" arriva da sinistra e dilaga la polemica. "Al peggio non c'è mai fine e Salvini anche questa volta con la sua bassa demagogia è riuscito a superare se stesso. L'italia non ha bisogno di uno "sfascista" delle istituzioni che punta solo a distruggere", afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "Ricordare come traditore della patria il presidente emerito Ciampi nel giorno della sua scomparsa è un atto vile e indegno - sottolinea Pedica - Oggi più che mai Salvini ha perso un'altra buona occasione per stare zitto". Dura anche la Senatrice del Pd, Maria Spilabotte, vicepresidente Commissione lavoro: "Con le indegne parole pronunciate sulla morte del presidente emerito, Salvini dimostra ancora una volta di essere un avvoltoio della politica che apre bocca solo per farsi notare, con insulti e parolacce. Un politico inutile all'Italia. Rinnoviamo il nostro cordoglio per la morte di un grande italiano, un uomo delle istituzioni che ha servito il Paese con grandi risultati per tutta la vita". Tra le reazioni anche le parole del ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti. "Ciampi è stato davvero un grande italiano e un grande europeo: è incredibile leggere persino oggi parole vergognose nei suoi confronti come quelle di Salvini: lui sì un vero traditore della Patria se non avrà nemmeno il buongusto di chiedere scusa per le sue espressioni indecenti".

Redazione online