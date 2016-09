Renzi rompe con Merkel e Hollande

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Sembra un secolo fa, invece era solo lo scorso 22 agosto. Matteo Renzi, Francois Hollande e Angela Merkel sorridenti a Ventotene a bordo della portaerei Garibaldi. Quasi un mese dopo i sorrisi e le pacche sulle spalle sono scomparse. E il premier italiano, al termine del vertice europeo di Bratislava, si presenta davanti ai giornalisti visibilmente irritato: "Non sono soddisfatto delle conclusioni del vertice su crescita e immigrazione. Per questo non posso fare una conferenza stampa con Merkel e Hollande non condividendo le conclusioni come loro. Non è un fatto polemico. Ma non devo fare una recita a copione per far vedere che siamo tutti uniti".

Insomma nonostante la Cancelliera, non più tardi di due giorni fa, si sia chiaramente espressa a sostegno del governo italiano e delle sue riforme , i rapporti tra Roma e Berlino sembrano tutt'altro che idilliaci.

"Noi stiamo facendo la nostra parte e siamo pronti a farla anche da soli se necessario - prosegue Renzi -. Non è stato tempo perso, si è fissato un calendario che dovrà portare a una conclusione a Roma. Ma definire passo in avanti il documento sui migranti di oggi è un'opera di fantasia. Si sono ridette le solite cose, poi per carità rispetto le opinioni di tutti, ma se l'Italia deve fare la sua parte, lo fa da sola. Non puo' continuare il solito meccanismo, si parla di difesa comune, di guardia costiera europea e poi però l'unica cosa che deve fare è portare i migranti in Sicilia?"

Redazione online