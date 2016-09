E la Confindustria «provoca» Matteo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



C’è nervosismo nei rapporti tra il governo e gli industriali. Ora che l’effetto fiducia e i contributi per le assunzioni stanno per finire, con conseguente rallentamento dell’economia e del Pil, la Confindustria inizia a preparare il terreno per nuove richieste a Renzi. La scintilla arriva dal Centro studi di Confindustria che taglia le stime di crescita del Pil per il prossimo biennio, e che provoca la reazione stizzita del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan: «dimostreremo che queste stime sono sbagliate». Appare preso un po’ in contropiede dai dati degli industriali il governo anche se i toni non si alzano e la polemica è rapidamente disinnescata. Una «pace» firmata dallo stesso leader di Confindustria, Vincenzo Boccia, che confessa: «da italiano tifo per i dati del governo più che per quelli di Confindustria. Sono orgoglioso del lavoro del Centro studi ma spero che sbagli. Non c’è nessuna vena polemica ma solo una constatazione a condizioni date. È una sorta di provocazione positiva», dice.

A innescare la miccia i dati sul Pil che registrano per viale dell’Astronomia una «crescita piatta e insoddisfacente» che nel 2016 si fermerà al +0,7%per scendere al +0,5% nel 2017. Una «debolezza superiore alle attese» che per il 2017 non è per altri neppure scontata ma «va conquistata». «Le stime del governo che saranno contenute nella Nota di aggiornamento al Def che sarà approvata la prossima settimana potrebbero essere migliori di quelli del Csc sia per il 2016 che per il 2017», dice subito Padoan per il quale «la stima del Csc si basa su ipotesi di policy di quadro programmatico che sono diverse da quelle che il governo intende proporre e non per ragioni di polemica». E aggiunge: «io prendo comunque le stime del Csc come una sollecitazione per prendere misure giuste e quindi dimostrare che queste stime sono sbagliate».

E proprio di «provocazione positiva» parlerà poi lo stesso Boccia».

