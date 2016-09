L'incredibile gaffe del Televideo sulla morte di Ciampi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Un errore di quelli che possono capitare, ma che nell'epoca dei social network diventa immediatamente virale. E quindi "imperdonabile". Succede in occasione della morte dell'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Il Televideo Rai batte la notizia ma per un errore nel take finisce anche quella di un 61enne di Pomezia che custodiva in casa un'arma della II Guerra mondiale e diverse munizioni. Il risultato della crasi giudicatelo voi.

Redazione online