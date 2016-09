«Chi vuole allearsi con noi rompa con Merkel e finanza»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, cosa ci si deve aspettare dal discorso di Matteo Salvini a Pontida?

«A Pontida Salvini lancerà il fronte identitario. È chiaro, in Italia e in Europa, che il nuovo scontro non sarà più destra-sinistra ma tra chi vuole mantenere lo status quo a livello europeo, ossia il fronte dell’omologazione, e chi sostiene il fronte delle identità, con le diverse culture che hanno reso grande l’Italia e l’Europa. Costoro devono combattere insieme per non essere distrutti».

«È difficile prevederlo. Penso a una serie di movimenti politici, a una coalizione. Intanto perché nel centrodestra, in quello che rimane, bisogna ancora capire i vari esponenti che cosa vorranno fare: se andare verso i governissimi, come succede al Parlamento europeo, per i prossimi 30 anni oppure se intendono intraprendere una linea politica chiara contro il processo di omologazione».

«Significa che la battaglia è diventata più complicata rispetto a 20 anni fa. Da essere contro lo Stato centrale a Roma, che voleva e vuole distruggere i popoli d’Italia, adesso si è spostata a Bruxelles che fa esattamente la stessa cosa: vuole accentrare i poteri per distruggere le identità. La nuova fase è impedirlo».

«No! Aveva un impegno importante di scuola politica, tutto qui. Abbiamo incontrato Marine Le Pen mercoledì e stiamo discutendo iniziative coi tedeschi di AfD che hanno aderito al nostro gruppo europeo. Figuriamoci!».

«Il problema non è seguire il lepenismo: noi non possiamo essere lepenisti in quanto leghisti. A Bruxelles si fa una battaglia comune su dei principi: esattamente come loro si sentono orgogliosamente francesi e non vogliono diventare schiavi di Bruxelles così noi facciamo la nostra battaglia insieme a loro per liberarci dal gioco dell’Ue».

«Non penso di poter stare in coalizione con chi è a favore di questa Ue e pensa che il processo di globalizzazione così com’è sia giusto. È un problema di Parisi, non nostro. Penso, poi, che anche per questo il referendum sia importante. Dopo l’esposizione dell’ambasciatore degli Usa e delle burocrazie è diventata una battaglia fondamentale. Dall’impegno per il "no" si capirà chi vuole cambiare davvero. Se Parisi vuol stare con l’omologazione, con la grande finanza, con Renzi e con Merkel, è libero di farlo. Ma non sarà nostro alleato. Credo invece che in tanti in Forza Italia non amano particolarmente la Merkel: con tutti questi sono certo ci sarà un dialogo».

Ant. Rap.