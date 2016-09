Parte la sfida della strana coppia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Dopo tante schermaglie estive oggi prende il via ufficialmente il “duello” tra Matteo Salvini e Stefano Parisi. Non sono tanti i chilometri che separano il pratone di Pontida da Milano, ma mai come questa volta le due piazze sembrano indicare percorsi distanti e diversi seppur con lo scopo di intercettare lo stesso elettorato. Da una parte il raduno della Lega Nord che, per l’occasione, diventerà una tre giorni con l’obiettivo – per nulla celato – di oscurare la kermesse dell’ex candidato sindaco di Milano ma soprattutto di dimostrare plasticamente che il centrodestra non può prescindere dall’attacco a tre punte, con Lega e FdI. Dall’altra è proprio la convention convocata al “Megawatt” di Milano l’appuntamento con il quale Stefano Parisi intende lanciare un nuovo paradigma di coalizione che vede i “moderati” al centro e le appendici “lepeniste” depotenziate e normalizzate. La sovrapposizione tra i due eventi, dunque, tutto è tranne che uno scherzo del calendario. Ma c’è di più. La convention dell'ex ad di Fastweb – incaricato in un primo momento da Silvio Berlusconi di rianimare lo scouting in Forza Italia – sembra voler rappresentare in tutto e per tutto l’avvio ufficiale di una nuovo progetto politico. Se a “Energie per l’Italia”, come previsto, nessun big politico parlerà dal palco (non ci sarà nemmeno il Cavaliere né un suo messaggio), perché questo sarà riservato solo ad esponenti della società civile, la novità sta nel fatto che con questo board (nel quale sono inseriti anche amministratori locali) Mr. Chili intende mettere a punto «una vera e propria agenda di governo», come si legge nella email inviata agli iscritti. Dopo tanto riserbo, poi, è arrivata anche qualche anticipazione sui nomi che interverranno. Secondo quanto riporta l’Huffingtonpost tra gli altri ci saranno pezzi di establishment come Claudio De Albertis, presidente Ance, Piergaetano Marchetti, «lo storico notaio di Rcs» e Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, mentre tra le sorprese sono attesi l’economista Nicola Rossi, «già con D’Alema a palazzo Chigi, poi vicino a Montezemolo e Monti» e Massimo Gandolfini, il presidente e portavoce del Family day. Tutt’altra compagnia di viaggio e atmosfera si registrerà a poca distanza da Milano dove Matteo Salvini ha chiamato a raccolta sul prato di Pontida non solo i militanti e i dirigenti leghisti ma anche gli interlocutori ritenuti “privilegiati” per il suo centrodestra volutamente distante dall’élite convocata da Parisi. Uno di questi è Giovanni Toti, il governatore della Liguria presente oggi ad un'iniziativa trilaterale con Luca Zaia e Roberto Maroni, presidenti di Veneto e Piemonte. L’arrivo di un big azzurro al raduno leghista rappresenta non solo un messaggio di Salvini a proposito del “modello” di centrodestra ritenuto vincente ma anche la volontà da parte di Toti di affermare la necessità di un centrodestra politico che ha nella Lega un alleato paritetico. In questa sfida a due si innesta poi anche un altro interlocutore che, se guarda con interesse al laboratorio di Pontida e richiede “chiarezza” sulle intenzioni post-referendum a Parisi, intende posizionarsi con una propria ricetta rispetto agli alleati. Giorgia Meloni, infatti, con Fratelli d'Italia ha organizzato per sabato una mobilitazione su tutto il territorio per chiedere ai cittadini di esprimersi con i «referendum propositivi» non solo sul governo ma anche sui punti programmatici da inserire nel programma: «Sarete voi – si legge nell’invito ai cittadini - a dettare le condizioni ai partiti del centrodestra sui presupposti irrinunciabili da cui deve ripartire una proposta politica vincente alternativa alla sinistra».



Antonio Rapisarda