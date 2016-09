Mattarella: "Grande italiano e grande europeo"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



"Ciampi è stato un grande italiano e un grande europeo" è il ricordo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Europeista convinto Ciampi scomparso questa mattina è considerato come figura fondamentale per l'adozione dell'euro e come uno dei ministri più popolari del governo perché godette anche dell'appoggio del mondo economico e finanziario oltre che della stima dei dirigenti dell'Unione Europea. "Gli italiani non dimenticheranno il presidente Ciampi - dice Mattarella - Continueranno ad apprezzarlo, e a considerarlo un esempio di competenza, di dedizione, di generosità, di passione. Ha legato il suo nome alla nascita dell'Euro, e alla non scontata partecipazione dell'Italia al gruppo di testa. La sua determinazione - ricorda il presidente della Repubblica - è diventata un motore trainante per l'intero Paese. Ha poi sofferto per le incertezze e le contraddizioni dell'Unione europea, fino alle più recenti difficoltà. Se l'Italia tuttavia ha ancora un ruolo importante da giocare nel continente, e se può, a testa alta, collaborare per costruire il futuro comune, lo deve in buona misura alla passione e alla fede europeistica di uomini come lui".

Governatore della Banca d'Italia, ministro del Tesoro del governo D'Alema e Prodi, Ciampi ebbe un gradimento popolare che oscillò tra il 70 e l'80%, dimostrando di essere una delle figure nelle quali gli italiani riponevano la loro fiducia e che rafforzava, con la sua figura istituzionale, lo stesso ruolo del Presidente della Repubblica. Papa Francesco ricorda il presidente emerito in un telegramma alla signora Franca: "Ricoprì le pubbliche responsabilità con signorile discrezione e forte senso dello Stato. Nel ricordare la sincera amicizia che legava questo illustre uomo delle istituzioni a San Giovanni Paolo II, elevo fervide preghiere di suffragio invocando dal Signore per la sua anima la pace eterna. Con tali sentimenti invio a lei e ai congiunti la benedizione apostolica".

È stato il premier Matteo Renzi a ricordare per primo su Twitter il presidente emerito. "L'abbraccio del governo alla signora Franca. E un pensiero grato all'uomo delle istituzioni che ha servito con passione l'Italia #Ciampi". Tra le frasi più celebri quella pronunciata il 4 novembre 2005, anniversario della vittoria, giorno dell'Unità nazionale e festa delle Forze Armate: "L'Unità d'Italia, l'indipendenza e la libertà sono conquiste straordinarie che vanno difese ogni giorno". Una conquista straordinaria aveva sottolineato che vanno difese "come capacità di cooperare per il bene comune, come desiderio di provare, anche individualmente, la gioia di fare qualcosa per il bene dell'Italia, per il suo prestigio nel mondo, per il benessere della nostra comunità".

Anche il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha reso omaggio a Ciampi su Twitter

Le mie condoglianze a tutti gli italiani per la scomparsa di Carlo Azeglio #Ciampi. Perdiamo oggi un grande Italiano e un grande Europeo. — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 16 settembre 2016

Redazione online