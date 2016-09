Bocciati i dirigenti assunti dal dg Campo dall’Orto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Irregolari. Su 21 dirigenti esterni voluti dall’ad Rai Antonio Campo Dall’Orto, solo uno è valido: Roberto Bagatti nel ruolo di Chief of Brand and Creative. Per la nomina degli altri invece non sono «state rispettate le procedure di reclutamento secondo quanto stabilito dal regolamento anti-corruzione».

Non valide, secondo quanto rilevato dall’Anac, sono le assunzioni di Raffaele Agrusti (capo delle Finanze), Gianpaolo Tagliavia (area Digital), Carlo Verdelli, (direttore editoriale informazione) Diego Antonelli (vice di Verdelli) Gabriele Romagnoli (direttore Raisport), Daria Bignardi (direttore Raitre) Ilaria Dallatana (direttore Raidue), Guido Rossi (braccio destro dell’ad), Genseric Cantournet (capo della sicurezza), Giovanni Parapini (Relazioni istituzionali), Cinzia Squadrone, Pierpaolo Cotone, Luigi Coldagelli, Rosetta Giuliano, Antonella Di Lazzaro, Francesco Canetta, Alessandro Lostia, Paolo Galletti (Risorse umane) più due consulenti, Francesco Merlo e Massimo Coppola.



NESSUNA MERITOCRAZIA

In Rai non serve solo essere bravi per scalare la vetta. Il quadro dipinto nelle dieci pagine di relazione che Raffaele Cantone ha inviato in copia sia al ministero dell’Economia che alla Corte dei conti, è la conferma di quanto già si mormora, da anni, nei corridoi di viale Mazzini: in Rai la carriera è determinata da scelte discrezionali e non basata sulla meritocrazia. I punti sui quali si sofferma la delibera dell’Authority sono sostanzialmente due. Il primo fa seguito all’esposto di Usigrai del 27 aprile scorso in cui si denunciavano presunte irregolarità nella procedura di assunzione di 21 dirigenti esterni. A tal proposito Anac accoglie, parzialmente, le contestazioni mosse dal sindacato. In particolare, viene evidenziato nella delibera, «il mancato utilizzo dello strumento del job posting nello svolgimento delle procedure di assunzione oggetto di contestazione, fatta eccezione per la procedura di selezione relativa alla posizione di Chief of Brand and Creative», ovvero quella ricoperta da Roberto Bagatti. In altre parole la Rai, prima di provvedere al reclutamento di esterni, avrebbe dovuto avviare una sorta di selezione interna, pubblicizzando il ruolo da ricoprire. Cosa mai avvenuta. Nomine irregolari e non illegittime, tant’è che l’Anac annota che «in questa sede non si deve valutare la legittimità o meno delle procedure di assunzione contestate e dei requisiti di partecipazione delle procedure concorsuali, né la legittimità degli stipendi erogati dalla Rai ai propri dirigenti».



CORTE DEI CONTI

Tant’è che, non essendo stati rilevati profili di carattere penale, Cantone ha deciso di non inviare il dossier in procura ma solo ai giudici contabili e al ministero dell’Economia. A piazzale Clodio invece sarebbero approdati altri esposti, in cui vengono denunciati casi di pressioni, ingerenze e mobbing da parte di dirigenti su alcuni redattori interni. Materie non di competenza dell’Authority e per questo inoltrate alla procura. Il secondo punto contenuto nella delibera riguarda l’esistenza di un «conflitto di interessi tra chi ha curato la selezione e la persona scelta nel caso del Cso - Direttore Security & safety». Si tratta del capo della sicurezza Genseric Cantournet, scelto da una società di cacciatori di teste in cui lavora il padre.

TANTE IRREGOLARITÀ

Infine Anac ha sottolineato «alcune irregolarità» nella scelta del braccio destro dell’ad Campo Dall’Orto, il Direttore staff della Direzione generale Guido Rossi, e del Responsabile relazioni con i media Luigi Coldagelli. Su questo punto si rimette la valutazione del caso al Tesoro, poichè ministero vigilante. Quanto alla seconda istanza contenuta nell’esposto del Usigrai che riguarda il limite del 5% fissato per le nomine di dirigenti esterni e la previsione di assunzione solo a tempo determinato, Anac dà parere è favorevole alla Rai. L’Authority evidenzia come non siano applicabili per le nomine fino al gennaio 2016: «Allo stato attuale il tetto - scrive Cantone - non risulta superato» perché, dopo tale data, almeno al momento del ricorso, gli alti dirigenti giunti a viale Mazzini sono 12 su 259 in ruolo, dunque dentro la percentuale. Nelle conclusioni non manca la tirata di orecchi alla tv di Stato. Anac auspica per il futuro «di cercare le professionalità tra i dipendenti». «La censura che arriva oggi nei confronti del vertice Rai è senza precedenti. E conferma la denuncia fatta dall’Usigrai, con il pieno sostegno della Fnsi, attraverso l’esposto inviato nei mesi scorsi all’Anac e alla Corte dei conti. L’Autorità di garanzia anticorruzione, creata dal governo in carica per assicurare trasparenza nella gestione dei soldi dei cittadini, ha accertato che il vertice Rai prima si è dotato di procedure anticorruzione e poi le ha palesemente violate». Commenta in una nota dell’Esecutivo Usigrai.

Francesca Pizzolante