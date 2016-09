Addio a Ciampi, il presidente europeista che restituì l'orgoglio al Paese

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



È morto Carlo Azeglio Ciampi il presidente della Repubblica più amato dagli italiani dopo Sandro Pertini. L'uomo venuto dalla Banca d'Italia che cercò di riconsegnare agli italiani il sentimento patriottico nazionale. Carlo Azeglio Ciampi è scomparso dopo una lunga malattia. Europeista convinto, Ciampi è considerato come figura fondamentale per l'adozione dell'euro e come uno dei ministri più popolari del governo perché godette anche dell'appoggio del mondo economico e finanziario oltre che della stima dei dirigenti dell'Unione europea.

Governatore della Banca d'Italia, ministro del Tesoro del governo D'Alema e Prodi, Ciampi ebbe un gradimento popolare che oscillò tra il 70 e l'80%, dimostrando di essere una delle figure nelle quali gli italiani riponevano la loro fiducia e che rafforzava, con la sua figura istituzionale, lo stesso ruolo del Presidente della Repubblica. Come Pertini, anche Ciampi assistette a una finale calcistica dell'Italia; infatti il 2 luglio 2000 come capo dello Stato era presente allo Stadio De Kuip di Rotterdam nella finale di Euro 2000 persa dagli azzurri ai supplementari per 2-1 contro la Francia. Tra le frasi più celebri quella pronunciata il 4 novembre 2005, anniversario della vittoria, giorno dell'Unità nazionale e festa delle Forze Armate: "L'Unità d'Italia, l'indipendenza e la libertà sono conquiste straordinarie che vanno difese ogni giorno". Un conquista straordinaria aveva sottolineato che vanno difese "come capacità di cooperare per il bene comune, come desiderio di provare, anche individualmente, la gioia di fare qualcosa per il bene dell'Italia, per il suo prestigio nel mondo, per il benessere della nostra comunità".

Redazione online