Stop ai maxistipendi Rai Tetto a 240mila euro Ma i grillini non votano

Stop ai maxistipendi Rai che, dopo un lungo tira e molla di disposizioni e provvedimenti, dovranno per legge avere un tetto. L’Aula del Senato ha approvato un emendamento al ddl sull’editoria che prevede il limite a 240mila euro e che verrà esteso agli amministratori, che saranno così più «poveri». L’emendamento è stato presentato dal relatore al ddl sull’editoria, Roberto Cociancich. I voti favorevoli sono stati 237, un astenuto. Il tetto degli stipendi Rai non potrà essere superato nemmeno in caso di emissione di bond da parte dell’azienda e questo dovrebbe (ma il condizionale è tessativo) mettere fine a un lungo dibattito.

Era nell’aria il taglio agli stipendi d’oro della Rai (il direttore Campo Dall’Orto prende 650mila euro; Antonio Marano, presidente di Rai pubblicità 392; Giancarlo Leone, direttore dei palinsesti 360). Il sottosegretario alle comunicazioni, Antonello Giacomelli, intervenendo ieri in aula, aveva detto in modo chiaro che «se i gruppi, a cominciare dal Pd e da quelli della maggioranza, ritengono utile un ulteriore forte segnale in questa direzione, il governo non ha difficoltà ad aderire a questo invito». E poi Giacomelli ha precisato: «Consapevole del segnale che si vuol dare», e ricordando quanto fatto «trapelare da Renzi» sul fatto che «se non vi fosse stata una risposta convincente dagli organi dirigenti Rai» il governo «era pronto» a intervenire, «non ho difficoltà ad aderire all’emendamento del relatore» e «confermo il parere favorevole».

Anche il cda Rai, riunito ieri, dopo aver parlato a lungo dell’impegno della rete pubblica nelle zone colpite dal terremoto, ha successivamente affrontato il tema dei limiti e criteri nella determinazione delle retribuzioni per i dipendenti della Rai. L’intenzione di adottare una procedura di autoregolamentazione comunicata dai vertici alla Commissione Parlamentare di Vigilanza nel mese di agosto ha trovato la sua concretizzazione in un progetto che il direttore generale ha sottoposto al Consiglio di Amministrazione. Nel progetto vengono precisati tetti agli stipendi delle figure apicali, vengono individuate percentuali variabili legate alle funzioni e considerate le specificità dei contratti a tempo determinato.

Si tratta della chiara volontà dell’azienda di intervenire con una precisa regolamentazione che limiti il numero delle retribuzioni elevate, che tenga conto dell’indicazione dei tetti, ma al tempo stesso preservi il valore e la capacità operativa ed attrattiva dell’azienda. La proposta in Consiglio di ieri rappresenta quindi la prima fase di un percorso che porterà, nelle prossime settimane, attraverso una stretta interlocuzione con il Cda, a definire un piano che scriva le nuove regole per la remunerazione nel pieno rispetto dei vincoli normativi e contrattuali. Ovviamente tutto questo si dovrà inquadrare nella nuova disciplina sull’editoria che verrà varata dal Parlamento.

Ieri poi il direttore artistico di RadioRai, Carlo Conti, ha presentato al Cda il nuovo palinsesto delle radio con l’obiettivo di un rilancio e di un posizionamento sempre più in linea con i gusti dei radioascoltatori. Il vice Direttore della Direzione creativa Roberto Bagatti ha infine illustrato anche il refresh dei loghi di Rai1, Rai2, Rai3 e Rai4 appena avviato.

