Lombardi contro Marra: "Un virus che ha infettato M5S"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Altro che guerre stellari. Quelle scatenate all'ombra del Campidoglio rischiano di diventare guerre nucleari. Con Virginia Raggi che, sempre di più, sta assumendo le sembianze di un oggetto esterno al MoVimento 5 Stelle. Stamattina è toccato a Roberta Lombardi, ex capogruppo del M5S alla Camera, ex membro del mini-direttorio romano e grillina di provata fede, assestare un altro colpo alla già traballante poltrona della sindaca della Capitale.

Dopo un silenzio durato mesi, Lombardi ha lanciato il suo affondo attraverso Facebook: "Qualcuno si è autodefinito 'lo spermatozoo che ha fecondato il MoVimento'. Io penso che la definizione esatta sia 'il virus che ha infettato il MoVimento'. Ora sta a noi dimostrare di avere gli anticorpi". Parole riferite in maniera inequivocabile a Raffaele Marra, uomo di fiducia di Raggi, con un passato piuttosto "ingombrante". Non a caso Lombardi, per accompagnare il suo attacco, sceglie il link di un articolo dell'Espresso sul presunto acquisto con maxisconto di un attico da parte di Marra ai tempi in cui era "direttore del Patrimonio e della Casa del Campidoglio in quota Alemanno". Cosa resa ancora più grave dal fatto che a vendere l'immobile sarebbe stato Sergio Scarpellini, immobiliarista che il M5S ha sempre considera un nemico. "Poiché la trasparenza è un valore del M5S - prosegue Lombardi - sono sicura che il sindaco Raggi pubblicherà subito i pareri dell'Anac in suo possesso sulle nomine di Marra e Romeo".

La mano di Casaleggio? Ma il post di Lombardi sembra andare ben oltre uno sfogo personale. Poco dopo la pubblicazione infatti Carla Ruocco, membro del Direttorio, rilancia il post e commenta: "Abbiamo gli anticorpi per respingere i virus che hanno infettato il MoVimento". E c'è di più, secondo quanto riferisce l'Adnkronos, la deputata M5S, lunedì scorso è stata vista entrare alla Casaleggio associati, dove ha avuto un incontro di diverse ore con Davide Casaleggio. 48 ore dopo ecco il post che riapre la guerra, che ci sia lo zampino dei vertici nazionali del MoVimento?

Redazione online