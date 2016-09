Riforme e primarie, la svolta di Parisi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



«Se al referendum dovesse vincere il no, credo che Renzi farebbe bene a dimettersi». È una svolta importante quella di Stefano Parisi. Sicuramente non risolutiva riguardo il suo rapporto finora tormentato con alleati e colonnelli di Forza Italia, ma comunque significativa. Era il 20 luglio scorso quando il manager ed ex Dg di Confindustria, in un’intervista a La Stampa , svelò per la prima volta i suoi piani politici a livello nazionale. E, in quel caso, fece molto discutere proprio la risposta data sul tema referendum: «Sono per il no ma in ogni caso il premier non dovrebbe dimettersi». Stavolta, invece, l’ex candidato sindaco di Milano, pur rivendicando la necessità di un governo di scopo «per riscrivere la legge elettorale», abbandona l’idea in passato rivendicata più volte: quella di una nuova assemblea costituente da istituire in questa stessa legislatura per far ripartire il progetto di riforma.

La svolta, in verità, sembra più mirata a risintonizzarsi con l’elettorato di centrodestra che con i «colonnelli» di Forza Italia. Lo si capisce quando il manager, nel corso della puntata di Porta a Porta registrata nel pomeriggio, non si fa problemi a definire «ininfluente» l’assenza della nomenklatura del partito alla sua kermesse e, al tempo stesso, si dice «contento che vengano consiglieri e amministratori, gente che ha preso voti». Parole che fanno andare su tutte le furie Paolo Romani, presidente dei senatori azzurri: «A differenza di quanto accadeva nell’Unione Sovietica - attacca Romani - quella che Parisi definisce nomenclatura è composta da gente che viene eletta da vent’anni grazie alla fiducia di tantissimi elettori, non per grazia ricevuta».

Ma che i rapporti tra Parisi e i big di Forza Italia non siano destinati a migliorare presto lo dimostra anche l’uscita del manager sulle primarie: «Sono contrario, almeno per come sono state fatte in Italia, senza regole precise». Un’altra presa di posizione che in parte smentisce affermazioni del passato (ad agosto Parisi aveva detto che «se ci fossero primarie del centrodestra sarei pronto a candidarmi») e che arriva dopo che diversi «colonnelli» di Forza Italia - da Gasparri a Toti - avevano indicato nella consultazione popolare il metodo migliore per scegliere un leader della coalizione. Per non parlare di quando vengono citati gli «inevitabili nemici quando si propone qualcosa di nuovo» e si sottolinea l’adesione di Berlusconi «al mio progetto».

Le posizioni di Parisi e del ceto politico azzurro, insomma, sono destinate a restare distanti. Distanza anche fisica, se è vero che mentre l’ex candidato sindaco di Milano era negli studi Rai i dirigenti di Forza Italia si incontravano nella sede del partito (o in quel che ne resta) in piazza San Lorenzo in Lucina. Oggetto della riunione la pianificazione delle prossime settimane di Forza Italia, quelle che dovrebbero portare alla conferenza programmatica di metà ottobre. Grosso modo quando si terrà anche la Convenzione Blu lanciata dai Conservatori e Riformisti fittiani. L’evento, che intende fornire una nuova base programmatica al centrodestra, si terrà il 22 ottobre e su Internet ha già raggiunto un migliaio di registrazioni. Il messaggio, lo ha ribadito la senatrice Cinzia Bonfrisco, è indirizzato a tutte le forze politiche chiaramente alternative al renzismo e, in particolare, i contatti sono serrati soprattutto con la Lega. Un tentativo di rimettere insieme i cocci della vecchia Casa delle Libertà che, però, ancora una volta cozza con quanto auspicato da Parisi: «Voglio recuperare al centrodestra gli elettori delusi - ha detto il manager - non mi interessa una sommatoria di diaspore, di pezzi che sono andati via, anche perché molte di queste sigle non hanno voti». Per la diplomazia citofonare altrove.

Carlantonio Solimene