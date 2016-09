Grillo prova a ricomporre il MoVimento: "Raggi non si tocca"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Nell'asilo del MoVimento 5 Stelle si continua a litigare. L'ultimo scontro è quello tra Roberta Lombardi e Virginia Raggi . La sindaca di Roma sembra ormai in balie della faide interne. E allora, il "maestro" Beppe Grillo interviene per richiamare tutti all'ordine. Lo fa con un post che è una difesa senza appelli del primo cittadino

"Virginia Raggi - si legge sul blog delle Stelle - è il sindaco di Roma votata da 770.564 cittadini per realizzare il programma del MoVimento 5 Stelle e ha tutta la mia fiducia. Tutto il MoVimento 5 Stelle la sostiene affinché vada avanti e porti a compimento il programma per cui è stata votata dai romani. Punto. Il MoVimento porta avanti e sostiene delle idee, non delle opinioni. La battaglia per rimettere il volere dei romani al centro delle scelte dell'amministrazione cittadina è durissima, gli interessi che andiamo a toccare sono enormi ma continueremo a farlo, consci dei rischi che corriamo, nel nome del bene comune. Per vincerla ci vorranno anni e l'impegno e la solidarietà di tutti i portavoce, gli iscritti, gli attivisti, i simpatizzanti e di tutti i cittadini di buona volontà. Uniti, con Virginia sindaco e i nostri principi come guida, faremo di Roma la più bella capitale del mondo. È un sogno, che come gli altri che ci hanno portato fino a qui, si realizzerà. Uniti, umili e al servizio dei cittadini".

Beppe ha parlato, basta litigare. È l'ora della pace. Almeno fino al prossimo scontro.

Redazione online