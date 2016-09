Cantone "decapita" la Rai Ecco i dirigenti che rischiano il posto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Per l'Autorità nazionale anti-corruzione di Raffaele Cantone almeno 11 dei 21 dirigenti esterni chiamati in Rai dall'amministratore Antonio Campo dall'Orto sono illegittimi e il loro posto di lavoro è a rischio. La notizia, anticipata questa mattina da Il Fatto Quotidiano, è stata poi ufficializzata con una nota della stessa Autorità.

A chiedere un parere dell'Anac è stato il sindacato interno di Viale Mazzini, l'Usigrai, che in un esposto aveva espresso perplessità rispetto alle nomine effettuate dal "nuovo corso". In particolare le nomine sono arrivate dopo l’entrata in vigore, il 26 gennaio scorso, del nuovo statuto aziendale che, nelle disposizioni anti-corruzione, prevede una procedura molto rigida per la scelta dei dirigenti.

Nel documento dell’Anac non ci sono nomi ma vengono indicate alcune posizioni che risultano "irregolari" o in "conflitto di interessi" tra chi ha curato la selezione e la persona scelta. In particolari si sottolinea il mancato utilizzo del "job posting", cioè l'annuncio della posizione vacante per effettuare una ricognizione interna. E ancora conflitto di interessi per una delle posizioni selezionate (Cso - Direttore Security & Safety) rispetto a chi ha curato la selezione; irregolarità sulle posizioni di Direzione staff della Direzione generale e quelle di Responsabile relazioni con i media presso la Direzione Relazioni esterne.

21 dirigenti nel mirino In realtà, come scritto da Il Tempo agli inizi di agosto , sono 21 le nomine di manager esterni in Rai finite sotto la lente dell'Anac (10 a tempo determinato e 11 a tempo indeterminato). Nella sua nota l'Autorità spiega che non spetta a lei, né valutare "la legittimità o meno delle procedure di assunzione o dei requisiti di partecipazione delle procedure concorsuali" né "la legittimità dell'ammontare degli stipendi", ma "l'applicazione e l'efficacia" delle misure adottate nei piani anticorruzione Rai. In ogni caso il parere non è vincolante e quindi non invalida automaticamente le nomine.

Detto questo è chiaro che il giudizio espresso getta più di un'ombra sull'attuale gestione di Viale Mazzini. Perché sebbene le procedure "rispettano a grandi linee i principi generali dei piani" sussistono "carenze documentali, specie con riferimento alle fasi di ricognizione interna e della selezione esterna, che non consentono la piena tracciabilità delle attività svolte, con conseguenze negative in termini di trasparenza".

Per la cronaca, tra i dirigenti nominati dopo il 26 gennaio, ci sono il direttore finanziario Raffaele Agrusti, i direttori di rete "esterni" Daria Bignardi a Rai3, Ilaria Dallatana a Rai2, Gabriele Romagnoli a Rai Sport, Diego Antonelli come vice dell’informazione. Senza contare il consulente con contratto pluriennale Francesco Merlo.

Redazione online