Dal flop al top. Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino erano il trio bislacco della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Cosa c’entrava la ipersorridente presentatrice bionda con l’impegnato attore di cinema e teatro? E infatti si narrava che dietro le quinte del Teatro Ariston si beccassero come due galletti. Sbagliato: stava nascendo un amore (platonico). L’affiatamento tra Michelle e Pierfrancesco è diventato sempre più evidente con il passare delle serate tanto da contagiare Claudio Baglioni. L’armonia aveva un profumo più persistente dei fiori di Sanremo. Lei suggeriva i ritmi televisivi e lo guidava con lo sguardo, Favino le faceva l’inchino e le prendeva la mano tutte le volte che doveva affrontare la temibile scala. Se Baglioni scherzava con Michelle, Pierfrancesco la sosteneva ammirato.

Galante Favino, dolce Michelle, che complicità! L’attore è stato la vera rivelazione del Festival di Sanremo, meno musone dei personaggi che interpreta e più alla mano come nella pubblicità della Barilla. Bello, elegante e fascinoso. Merito, a quanto pare, della Hunziker che sera dopo sera è riuscita a tirar fuori tutto il potenziale televisivo dell’attore tanto da meritarsi una dedica d’amore. Infatti, sul suo profilo Instagram, Favino, che giovedì ha portato i fiori in platea alla moglie, ha scritto: “Si sta per chiudere questa avventura. Questa donna è stata la mia colonna, la mia amica, la luce quando si faceva buio. Grazie Michelle!”. E la Hunziker ha risposto su Instagram con una galleria di foto della kermesse (molto intriganti quelle dove i due si guardano) e un ringraziamento: “ecco alcuni scatti dell’ultima serata. È stato un Festival dai numeri importanti e di record infranti come non accadeva da tempo. Per me rimarrà sempre indelebile nel cuore come un’unica e indescrivibile emozione”. Il feeling tra la Hunziker e Favino non è sfuggito alla gelosia dei rispettivi coniugi felici che il Festival sia finito.