La finalissima della 68ma edizione del Festival di Sanremo è stata seguita ieri sera su Rai1 da 12milioni 125mila persone, con il 58,3 di share. Il dato è in linea con quello dello scorso anno: si tratta della serata più vista di questa edizione. La prima parte - dalle 21.20 alle 23.46 - ha registrato 13 milioni 240 mila telespettatori, con uno share del 54 per cento. La seconda parte - dalle 23.51 all'1.26 - è stata seguita da 10 milioni 401 mila spettatori, con il 68.9 per cento di share.

A vincere è stato il duo formato da Ermal Meta e Fabrizio Moro, che aveva rischiato la squalifica per le corpose citazioni - ammesse dal regolamento di Sanremo - di un brano edito contenute in "Non mi avete fatto niente". "Undici anni fa dedicai la vittoria tra le Nuove Proposte con Pensa a mio padre, oggi dedico la vittoria a mio figlio, che sta a casa: ciao Libero". È la dedica di Fabrizio Moro, subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo. "Un'emozione indescrivibile", dice Ermal Meta che dedica la vittoria alla Mescal, la sua casa discografica "che ha creduto in me, quando nessun altro lo faceva".

Il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, parla così di un festival "indimenticabile, capace di migliorare se stesso e di battere record di ascolti serata dopo serata. Il principale merito di questo straordinario successo va al direttore artistico Claudio Baglioni, che ha saputo costruire un grande e originale spettacolo televisivo mettendo al centro parole e musica ma anche mettendo se stesso in gioco sul palco dell'Ariston".